呂文婉捐款5位數救花蓮　曬匯款明細暖喊：復原之路不孤單

記者王靖淳／綜合報導

颱風樺加沙重創花蓮，釀成慘重災情，演藝圈也迅速展現愛心行動，其中資深媒體人呂文婉今（3）日就在臉書發文曬出一張匯款明細，表示希望能為花蓮的災民們盡一份心力。雖然具體數字已被她塗白處理，但仍可看出是一筆5位數的捐款，貼文曝光後，立刻湧入大批網友朝聖按讚。

▲呂文婉。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

呂文婉在文中分享自己前往銀行捐款的過程，並向所有災民獻上誠摯的祝福。她在文中透露，自己是趁著工作空檔，趕在3點半前，才順利地在銀行關門前完成捐款。她也解釋，之所以會如此匆忙，是因為擔心若錯過今天的時間，就又得拖到連假過後，才能將款項匯出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲呂文婉捐款。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

呂文婉也在文末向所有，想為花蓮盡一份心力的民眾，溫情喊話：「無論出錢還是出力，每一份善心，都是受災居民重建家園的力量！」並表示略盡綿薄拋磚引玉，期盼能透過大家的共同努力，來讓花蓮災區漫漫復原之路不孤單。貼文曝光後，湧入大批網友朝聖，紛紛留言稱讚她「棒」、「有愛心多少都是誠意」、「人美心也美，美到心坎裡。」