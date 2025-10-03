11歲自閉症兒征服4米深泳池！救生員培訓「逆轉勝」　鈴木一真感動

記者張筱涵／綜合報導

日本演員鈴木一真，近日透過Instagram分享了患有發展障礙的長子最新近況。他特別上傳一段兒子在海邊享受衝浪的影片，並透露孩子已經克服了過去對海浪的恐懼，在教練的指導下逐漸能駕馭浪花，並從中建立起自信心。

▲鈴木一真時常分享和兒子的點滴。（圖／翻攝自Instagram／_kazumasuzuki_）



鈴木一真表示，兒子自前年起便固定參加專為發展障礙及身心障礙兒童設立的衝浪課程，今年更進一步挑戰了「青少年救生員（Junior Lifeguard）」培訓計畫。這項課程以嚴苛著稱，暑假期間每天都要在4公尺深的泳池接受各式訓練，還安排了與其他團隊的交流活動，甚至登上當地電視新聞，引發關注。

鈴木一真進而分享道，在最終週的奧林匹克規格泳池比賽中，兒子參與了以人命救援為主題的接力賽，更在「T恤接力」項目中擔任最後一棒。雖然一開始落後，但最終奮力超越對手，讓全場氣氛沸騰，隨後的慶功派對上，兒子還被隊友們合力「架著丟進水裡」當作洗禮，雖讓他一度擔心，卻也象徵孩子的努力被同儕認可。

▲鈴木一真兒挑戰青少年救生員培訓計畫。（圖／翻攝自Instagram／_kazumasuzuki_）



鈴木一真坦言，自閉症患者最常見的死因之一是水難事故，因此他自孩子2歲起便刻意培養其親水習慣，「從一開始只是讓他熟悉水，直到如今能在水中幫助他人，這段歷程令人感到欣慰」。他強調，對於平時需要別人協助的孩子而言，能在這次課程中轉而成為「守護者」的角色，別具意義。

事實上，鈴木一真2010年與圈外女性結婚，2014年迎來長子出生，翌年全家移居美國洛杉磯。今年4月，他的兒子滿11歲，他也首次公開孩子幼時即被診斷患有發展障礙，他感性地表示，看到孩子一步步突破自我，「這個夏天，無論對他還是對我，都是極為珍貴的成長時光」。

▲鈴木一真為兒子為傲。（圖／翻攝自Instagram／_kazumasuzuki_）