許允樂水族館約會李玉璽！　「甜蜜靠肩放閃」合照曝光

記者王靖淳／綜合報導

許允樂日前低調認愛小6歲男星李玉璽，平時偶爾會透過社群隔空放閃的她，今（3）日在IG限動PO出一張小倆口去逛水族館的合照，並在照片中附上一顆愛心表情符號，畫面曝光後再度閃爆眾人。

▲李玉璽、許允樂逛水族館放閃。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

透過許允樂分享的合照可見到，她身穿一件斜肩上衣，下身搭配一件寬鬆長褲，整體造型相當舒適有個性。她負責掌鏡，舉起手機對鏡子自拍，雖然臉的下半部，被手機及一顆紫色愛心符號擋住，但仍能看出她專注的神情。許允樂站在前方，被男友從身後輕輕倚靠著，畫面充滿安全感，身後的李玉璽則露出淡淡的微笑，將頭輕輕地靠在女友的肩膀上，這個充滿愛意的動作，也讓整張照片的甜蜜指數瞬間破表。

▲許允樂疑似靠在李玉璽身上。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

事實上，許允樂、李玉璽當初是因舞台劇《婚內失戀》擦出火花，後來因不約而同在社群網站PO出香港郵輪照，私下關係才進一步引起粉絲猜測。而隨著男方認愛之後，許允樂也低調發文吐露心聲，「感謝曾經／感謝經歷／感謝祝福／感謝一切／感謝大家／感謝自己／也感謝愛與被愛同時發生。」如今女方曬照放閃，再度引發網友討論及關注。