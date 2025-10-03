「鄉民女神」產後1個月身材超不科學！信義區放風全被拍…已瘦出腰身

記者潘慧中／綜合報導

「鄉民女神」李優與饒舌鬼才熊仔2024年官宣戀情，間接證實答應求婚後，事隔超過半年，小倆口迎來寶貝女兒的誕生，喜獲大批粉絲的祝福。最近格外引起討論的是，她近日現身信義區時，真實身材好到超不科學！

▲李優身材恢復得超不科學。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）



從Instagram限時動態中，可以看到李優紮起頭髮，化上宛如洋娃娃般的精緻妝容。她穿著淺灰色長袖深V上衣，相當映襯她的白皙膚色，脖子上綁著同色系絲巾，看起來十分秀氣。

▲李優一個多月前剛生完女兒。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）



更加引發討論的是，李優下半身搭配牛仔褲，將上衣紮進褲子裡的造型，正好凸顯腹部線條，還隱約能看到腰身，光從外表完全猜不到是產後剛滿一個月的媽媽！

▲李優懷孕照本來就很美。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）



事實上，李優大約一個禮拜前曾分享產後心得，「好期待女兒長大跟她一起看漫畫。」雖然當時因為在照片中穿著寬鬆，所以看不出來曲線，但如今到信義區放風的畫面曝光後，好身材立刻羨煞一票女粉絲。

▲李優前幾天剛分享產後心得。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）