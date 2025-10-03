ARKis出道1週年宣布辦見面會　喊話：沒有粉絲就沒有我們」

記者蔡琛儀／台北報導

男團ARKis 自《原子少年2》出道後，成員Alex、Vin、伍承慶、禾雁凱、李東翰、李定、黃崇峻、鄭彫秦累積高人氣宣布將於10月26日舉辦粉絲見面會，並打造同名主題曲，唱出「沒有KISS（粉絲暱稱），就沒有ARKis」的心聲，展現與粉絲雙向奔赴的深厚情感。

▲ARKis將舉辦「NO KISSi NO FAITH」見面會。（圖／FU Entertainment提供）

ARKis也分享對見面會的期待，彫秦預告會帶來充滿驚喜的音樂同樂會，Alex則強調已準備好精采表演獻給粉絲，小禾更感性喊話：「希望我們能成為彼此的信仰，一直守護著對方。」而全新造型則從末日戰士蛻變成陽光男孩，伍承慶笑說：「我們八個人就是晴天，走到哪都能治癒人心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

轉眼ARKis將滿出道1週年，成員們也回憶粉絲的暖心支持，崇峻感謝粉絲總是理解與鼓勵，「每一次的卡片與應援都是我努力的最大動力」；Vin則感動於粉絲細心紀錄每場演出，讓他們感覺與KISS共同成長，小禾直言，見到粉絲就像「被充電」，帶來無可取代的快樂與力量。

▲ARKis先前和「糖葫蘆妹妹」Seo EVE合作。（圖／FU Entertainment提供）

見面會門票10月3日晚間7點於拓元售票系統開賣，採實名制限購，每人每場最多2張，全面防堵黃牛，並準備滿滿寵粉福利，全場皆能擊掌互動，觀眾離場時隨機獲得小卡；A區粉絲更可參與團體合照，並抽出8位幸運兒獲贈藝人拍立得。