南韓30萬正妹網紅遭殺害棄屍！直播30分後離奇身亡　犯人是VIP粉絲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓犯罪分析節目《好奇的故事Y》開播以來揭露無數殘忍社會案件，最新一集裡回顧一起殺人案，一名20歲的30萬正妹網紅A女在直播30分鐘後，竟遭到粉絲殺害棄屍，節目預告播出後，使得這件駭人慘案再次被討論。該名30萬網紅9月初遭到施暴並掐死，屍體遭遺棄在深山中，且犯人竟是50歲粉絲。

▲一名南韓30萬網紅9月初遭到殺害棄屍。（圖／翻攝自SBS）



據韓媒報導，一名年僅20多歲的網紅平日透過TikTok與粉絲互通有無，卻在9月11月遭到殘忍殺害，她無故失蹤，家人著急地報警，最後遺體在山區被發現，警方推測死亡時間距離她生前最後一次直播僅30分鐘左右，直播結束後，她便遭遇不測。

▲▼南韓30萬網紅生前最後身影曝光，犯人是VIP粉絲。（圖／翻攝自SBS）



透過多日調查，警方追蹤到嫌犯是一名50歲男粉絲，他以「SNS贊助人」的身份接近死者，甚至是達到46等的VIP級粉絲，曾砸下重金韓幣1億元（約台幣250萬元）抖內該名網紅，他表示可以幫對方增加社群網站粉絲人數，兩人因而熟識。

50歲男粉絲起初否認犯案，僅表示「我跟A女有口頭爭吵後就分開了」，直到被警方緊急逮捕後才承認犯案，坦言自己對A女施暴並勒死對方，他接著將遺體放上車後載到深山棄屍。

▲該名犯人是VIP粉絲，抖內金額高達韓幣1億。（圖／翻攝自SBS）



不僅如此，這並非該50歲男嫌第一次犯案，他過去也曾對其他直播主下手，2024年12月時非法囚禁20多歲C女，C同樣遭到暴力對待，在被他監視地情況下，好不容易才逃出家中，緊急報警求救。怎料，隔不到10個月，他竟犯下殺人案，令人髮指。