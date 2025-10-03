雷／歷屆最帥！《換乘4》男嘉賓全180cm↑天菜　首對情侶竟是他們

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戀綜天花板《換乘戀愛4》終於開播，邀來4對分手情侶檔，同住一屋簷下。特別的是，本季男嘉賓全是180公分以上的天菜級素人，引起熱烈討論，且節目進度極快，才剛播出便公布第一對情侶檔，兩人交往時間頗長，跌破眾人眼鏡。

▲《換乘4》被主持人譽為歷屆最精彩。（圖／翻攝自TVING）

《換乘戀愛》迎來第四季播出，截至目前最熱烈討論話題，莫過於4位男嘉賓堪稱歷屆最優顏值，成百賢、金宇振、鄭元奎、趙有植皆擁有180公分以上的高挑身材，且每個人都自帶明星光環，素人的職業雖還未對外公開，但4人超帥外貌已經造成轟動。

▲《換乘4》光是預告就很狗血。（圖／翻攝自TVING）



本屆嘉賓之間的殺氣也很有看頭，棚內主持人李龍真也大讚，過去的參賽者會在意鏡頭，但這季完全不同，感受不到嘉賓是在拍攝，投入感極高，「雖然這樣說對前幾季參賽者很抱歉，但這季的出演者們的魅力是歷代級的。」

▲《換乘4》首對前任情侶是有植與敏京他們。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）



不僅如此，《換乘戀愛4》首播便公布第一對情侶檔，敏京與有植為彼此前任，更狗血的是，要與前男友有植約會的女生竟是室友智賢，當智賢在提問時，她攻擊性極強回答「前任與我再一起時看起來最幸福」，疑似還有留戀。《換乘戀愛》就算播到第四季，討論度還是居高不下。