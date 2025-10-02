書偉爸病逝今告別式！　Energy全員到齊...悲喊：爸，我愛你

▲書偉今天送爸爸最後一程。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

唱跳天團Energy書偉上月19日原訂將出席「2025澎湖追風音樂燈光節」，沒想到父親突然驚傳病逝，故緊急取消工作，而今早（2日）舉辦父親告別式，Energy其他四位團員阿弟、Toro、牛奶、坤達都一同前往表達慰問之意，書偉也難掩悲傷情緒，在臉書告白寫道：「你辛苦了，爸，晚安，爸，我愛你。」引來粉絲不捨。

書偉在臉書透露今天告別式現場，聚集了許多父親的老同學、老同事、鄰居與摯友們，陪伴爸爸走完人生最後一程：「從小到大左鄰右舍的叔叔阿姨、爸爸的拜把兄弟、同事們，總是稱呼爸爸『阿水』、『水哥』，這個稱呼在這兩年中跟我有了親密的連結，彷彿我承接了爸爸的責任。」最後也溫柔寫下：「爸，放心，跟著菩薩去修行，接下來家裡就交給我們三兄弟來照顧。你辛苦了，爸，晚安，爸，我愛你。」

所屬相信音樂則回應整場告別式一切圓滿進行，「感謝所有前來陪伴、致意的長輩與朋友，也感謝這段時間大家給予的關心與祝福，我們都會把這份溫暖記在心裡。」並表示書偉安頓好後續家事後，將盡快回到工作崗位，與團員們一同投入演出。

