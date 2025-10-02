謝瓊煖《影后》入圍金鐘女配首露面！選邊站「淘汰曾莞婷」被嗆了

記者黃庠棻／台北報導

民視最新八點檔《豆腐媽媽》今（2）日舉辦開鏡記者會，該劇由馮凱執導，主演包含謝瓊煖、洪都拉斯、陳仙梅、藍葦華、蘇晏霈、曾子益、吳鈴山、吳政澔、黃尚禾、李運慶等人。演員群中喜事連連，包含謝瓊煖入圍金鐘獎、藍葦華剛入圍金馬獎，而李運慶則是喜迎二公主誕生。

▲民視最新八點檔《豆腐媽媽》舉辦開鏡記者會。（圖／民視提供）

謝瓊煖入圍本屆金鐘獎女配角，一現身就收到熱烈恭喜，她笑說「入圍很開心啊，可以穿美美去參加同樂會」，坦言「我滿希望欣凌得，雖然莞婷這次付出她的真心，我知道她很努力，希望得到肯定，但是我自己的部分還好」，強調如果自己是評審，會把獎項頒給鍾欣凌或是杜蕾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲民視最新八點檔《豆腐媽媽》舉辦開鏡記者會。（圖／民視提供）

事實上，謝瓊煖入圍當下已經在個人社群發文，表示自己心目中的最佳女配角是鍾欣凌，甚至還跟曾莞婷道歉，釣出曾莞婷回應「我超想要。」被問到如果到時候對方得獎，是否會在典禮上演踩裙襬的戲碼，她笑說「她一定穿很短，我這麼矮踩不到她的裙襬啦。」

▲謝瓊煖談及金鐘獎。（圖／民視提供）

另外，藍葦華也憑藉《我家的事》在昨（1）日入圍金馬影帝，還原得知喜訊的過程，坦言自己在攝影棚裡知道這個消息，興奮地叫到燒聲，馬上在《我家的事》的演員群組裡互相恭喜，反而他的親生兒子反應冷淡。開玩笑分享之前他得獎還被兒子潑冷水「怎麼會是你？」

▲藍葦華（左二）入圍金鐘影帝。（圖／民視提供）

至於獎座，藍葦華表示自己家中沒有放任何一座，習慣把自己的獎座收起來，放在宜蘭老家，私底下是兒子傻瓜的他說道「如果是兒子羽球校隊得獎的獎盃，那我會擺出來。」

▲民視最新八點檔《豆腐媽媽》舉辦開鏡記者會。（圖／民視提供）

洪都拉斯、謝瓊煖的兒子媳婦由藍葦華、陳仙梅飾演，導演馮凱坦言藍葦華角色有自己的影射「有點像我家，一家4個姓氏周、李、張、馮，可是是一家人，感情比家人還像家人，藍葦華把洪都拉斯當親生爸爸崇拜，有一點我的影子，我把我媽說的話當作聖旨。」