「北一女神」生日辣露美背！　認恢單吐心聲：放下不健康關係

記者王靖淳／綜合報導

「北一女神」蔡瑞雪今（2）日過29歲生日，平時會透過社群記錄生活的她，大方PO出一系列裸背慶生照，同時也在文中鬆口目前的感情狀態，貼文及照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲蔡瑞雪。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

透過蔡瑞雪分享的照片可見到，她身穿一件白色絲質的細肩帶長禮服，正面是簡約的垂墜領口設計，但真正的亮點，是她背後全裸的大露背剪裁，完美地展現美背及纖細的腰線，造型相當大膽又性感。她將一頭長髮梳成半屏高馬尾，時而閉上雙眼，對著蛋糕許願；時而又直視鏡頭，露出滿足的微笑，臉上的表情，充滿生日的喜悅與幸福感。

▲蔡瑞雪PO慶生照。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

蔡瑞雪在文中除了寫下「Happy Birthday to me」之外，緊接著更附上一句「單身快樂」，證實自己已經分手孫麥傑的消息。她也感性地表示：「今年最棒的禮物，就是獲得一顆自由又平靜的心，謝謝過去的經歷，讓我學會放下不健康的關係。在感情裡，誠實真的很重要，經歷過後，更要學會療傷，重新把愛留給自己，好好照顧心。」

▲蔡瑞雪分享心境轉折。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

蔡瑞雪還針對惡意謠言，做出正面反擊，「我從來沒有請過狗仔偷拍自己的感情」，並以一個哭笑不得的表情符號，補充說道：「躲都來不及了，媒體朋友也可以作證。」接著她更在文末指出：「真正能帶來知名度的，是作品與努力，而不是來自某些人散播的片面言詞。」並表示成長了一歲，未來將會好好充實自己，「希望以後有更多作品帶給你們。」