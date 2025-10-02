重現「檳榔姐妹花」　董月花與福州伯再現金鐘

記者葉文正／台北報導

電視界最重要的年度盛事，《第60屆節目類金鐘獎》將在10/17(五)晚間7點於台北流行音樂中心正式登場。本屆節目類典禮主持人為Lulu黃路梓茵，而星光大道仍以雙軌形式進行，分為「派對訪區」與「禮車訪區」，讓觀眾從不同角度感受盛典氛圍。星光大道主持人由夏和熙與木木（林葦妮）聯手主持，活力搭檔將帶來熱鬧又時尚的開場氣氛。

▲檳榔姐妹花。（圖／三立提供）

今年適逢金鐘60，象徵六十年來台灣電視節目的百花齊放，典禮節目類舞台特別規劃三大單元，帶領觀眾一同笑中帶淚、重溫經典。第一段「大娛樂家」，由主持人 Lulu黃路梓茵以歌舞開場，用第一人稱唱出綜藝節目陪伴大家的歲月，並以舞台劇式的演出重現《五燈獎》、《連環泡》、《超級星期天》、《綜藝萬花筒》到《康熙來了》等經典時刻。

▲福州伯。（圖／三立提供）

更驚喜的是，當年曾帶來無數笑聲的綜藝人物也將再度聚首，包括「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋，《紅白勝利》的董月花董至成，以及《歡喜玉玲瓏》福州伯許效舜，都將重返金鐘舞台，充滿笑料與回憶殺！

▲董月花。（圖／三立提供）

第二段表演節目「多元的土壤開出豐盛的花」，舞台則化身多元文化大熔爐，邀請4組重量級音樂人輪番登場。原住民音樂代表雅維．茉芮，以渾厚歌聲唱出文化深情；客語音樂才子謝宇威，帶來濃厚在地風情；台語新聲陳孟賢，用爵士風嗓音唱出新世代的熱情；再加上甫獲金曲獎最佳樂團獎的TRASH，以搖滾能量點燃舞台。4組音樂人用原住民、客、台、華語四種語言同臺飆唱，展現台灣音樂最獨特、最豐富的魅力。

▲羅時豐。（圖／三立提供）

最後登場的是跨世代限定合作舞台「唱，從電視開始」，由 羅時豐、千田愛紗、黃偉晉、GENBLUE幻藍小熊及ARKis聯手演出。這次特別網羅從電視節目出道的歌手與演員，組成前所未見的全新組合，用歌聲和舞台魅力勾起觀眾滿滿回憶，也創造全新的驚喜火花，展現台灣電視一路以來孕育無數音樂與表演人才的傳承力量。三大段表演精彩連發，從經典綜藝到多元音樂，再到跨世代的全新組合，金鐘60將以最具娛樂感的舞臺，陪伴觀眾一同歡笑、感動，見證屬於臺灣電視的榮耀時刻！

「第60屆金鐘獎」包括「廣播金鐘獎」、「節目類金鐘獎」、「戲劇類金鐘獎」三場典禮，均於臺北流行音樂中心舉行，10/11為「廣播金鐘獎頒獎典禮」，10/17「節目類金鐘獎頒獎典禮」，10/18則是「戲劇類金鐘獎頒獎典禮」，三場典禮皆由三立電視台負責製播。典禮及金鐘60系列活動詳情請上金鐘獎官方網站查詢（https://gba.tavis.tw/60th）。