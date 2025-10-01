逸祥列2點「籲取消博愛座」　認了怕被情勒：坐博愛座需要勇氣

記者王靖淳／綜合報導

台北捷運已將博愛座改名成「優先席」，不料最近卻有名婦人疑要求坐在優先席上的男子讓座，並用手上包包打人，導致對方氣得踹了她一腳，畫面在網路上瘋傳，掀起不小討論。為此，藝人逸祥就在社群發文，分享自己對此事的看法。

▲逸祥。（圖／翻攝自Instagram／yixiang2474）

逸祥指出，博愛座的原意是希望大家優先禮讓有需要的人，並非一定要讓。他更坦言，自己平時根本不敢坐博愛座，因為他認為坐博愛座需要很大的勇氣，「當我坐下去的時候就會覺得會有一種眼光，就是你有沒有符合坐博愛座的資格啊？萬一會遇到道德綁架或情緒勒索的人，質疑你為什麼要坐博愛座，不是很麻煩嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

逸祥表示，博愛座之所以會引發爭議的主因，就是許多人的需求，無法單從外表來判斷，「很多時候，別人需要坐博愛座是看不出來，他外表也許看起來好好，可是他剛開完刀，或者無法長久站立。」他認為，在要求他人讓座前，可能要先了解人家是不是有需求，而非理所當然地認為對方就該讓座，「反過來說，如果你坐在博愛座上面，人家有這個需求，你是不是也能主動讓出來。」

▲逸祥發文談博愛座。（圖／翻攝自Threads／yixiang2474）

對於逸祥來說，他認為博愛座是個尷尬的位置，因此他也想出兩個解套方法，那就是取消博愛座或是全面倡導座位給有需要的人坐，「如此一來，就不怕位子空在那邊沒人坐，而當有需要的人出現，每個位子都是博愛座。」不過他也表示：「不要預期一定會讓你坐，講白了車票才幾十塊，大家付的錢都一樣，沒有一定要讓給你啊！如果真的不要用站的，去搭個計程車，想怎麼坐就怎麼坐，要躺的都可以，畢竟一分錢一分貨啊！」