范冰冰入圍金馬影后爆「失聯中」！製片急尋人　工作室先嗨喊：再入中國台灣

記者蕭采薇／台北報導

第62屆金馬獎入圍名單出爐！今年不但迎來「國際范」范冰冰回歸，以馬來西亞電影《地母》入圍影后。而詢問其感言，竟驚傳「失聯中」，電影製片表示：「范冰冰似乎正忙於工作，一直連絡不上她。」不過范冰冰工作室已搶先發文，表示：「繼日本東京後，再入中國台灣、再次重回寶島。」

▲范冰冰以馬來西亞電影《地母》入圍金馬影后。（圖／金馬執委會提供）

據悉，她近日奔走於日本、香港及馬來西亞工作，可能還不知道獲得提名的好消息。而范冰冰個人微博的最新發文，仍停留在7小時轉發《人民日報》發文，祝賀中國10月1日國慶，「祝祖國時和歲豐、繁榮昌盛！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲范冰冰工作室發文。（圖／翻攝自微博）

而《地母》的導演張吉安，今年也入圍最佳導演和最佳影片，他透過片商表示：「再度回到家鄉馬泰邊界拍攝，這一次再遇上前所未有的『地域障礙』，帶著全劇組一起在廣闊的稻海闖蕩，跟范冰冰、白潤音和許恩怡像歷險般的合作，真的終身難忘，深刻感悟電影路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索！最大驚喜是參與的電影配樂也入圍了，和金曲歌后戴佩妮合作譜寫的歌曲亦受受青睞，感謝金馬的勉勵！」

▲馬來西亞導演張吉安，今年以《地母》入圍最佳導演和最佳影片。（圖／記者黃克翔攝）