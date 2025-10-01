在羅志祥面前突褲子裂開！ 唐子元笑自嘲「太大包」　

記者葉文正／台北報導

羅志祥（小豬）、何美攜手主持的中天綜合台最新綜藝《綜藝OK啦》熱播中，其中一集請來台灣猛男天團驚喜登場，現場尖叫聲不斷。被譽為「台灣最帥猛男」的唐子元，與劉翔、佩德羅、Man’s king 成員一同帥氣現身，不僅挑動女嘉賓神經，也笑料百出。節目中唐子元和何妤玟大玩「擦邊球」情境，搞笑又帶點鹹濕，讓觀眾笑翻；猛男劉翔更是火力全開，直接公主抱哈孝遠，還同時扛起舒舒與何妤玟，現場深蹲來回，畫面震撼全場。

▲佩德羅(左起)、劉翔、主持人羅志祥（小豬）、唐子元、Man’s King成員Han。（圖／唐子元提供）

談到和劉翔、佩德羅的關係，唐子元笑說：「我們算是並肩作戰的夥伴吧！雖然舞台上難免比較，但更多時候是互相鼓勵、互相 cover，像運動員一樣，有對手才有動力，但私下都是朋友。」對於和何妤玟的「鹹濕互動」，他則解釋：「那一段其實是節目效果啦！當時把她眼睛矇起來，讓她摸猛男身體，主持人還拿一根香蕉給我，她摸到就驚慌失措，效果滿分。」他強調雖然畫面擦邊球，但絕對沒有超過界線，純粹綜藝效果，何妤玟也很會帶氣氛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男色經濟崛起。（圖／唐子元提供）

近年「男色經濟」崛起，唐子元認為這代表社會對娛樂表演更開放，「這不只是賣外表，而是一種情緒價值輸出。」他透露自己近期一週約有三到五場演出，依客戶需求而定，甚至已接單到明年春節，「重點是給觀眾帶來快樂，那就是我最大的成就感。」

至於演出糗事，唐子元笑說：「表演到一半褲子突然裂開，因為下面太大包（全場大笑），只好即興當成表演效果。」但他也曾被觀眾感動，印象最深刻的一次是有人演出後對他說：「謝謝你，今天讓我暫時忘記生活壓力。」他感性表示：「原來舞台不只是娛樂，還能治癒人心。」

面對不同客戶要求，唐子元坦言五花八門，「有人會指定音樂、互動橋段，甚至指定服裝，我都會盡量滿足，但還是會有界線。」至於是否也接同志場，他坦然表示：「觀眾就是觀眾，只要彼此尊重，大家都能享受表演。」被問到最滿意的身體部位，唐子元自信回應是「背」：「背肌代表努力與承擔責任，我希望大家看到的不只是身材，而是背後那份紀律與態度。」