郭靜純淡出6年「被藍心湄罵頭殼壞掉」！　鬆口回歸螢光幕時間點

記者王靖淳／綜合報導

女星郭靜純在2006年和製作人王信貴結婚，婚後育有1女1子，一家四口在2020年移民溫哥華，最近她登上薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，分享這些年的心路歷程以及回歸螢光幕前的時間點。

▲郭靜純上《薔栗膠》。（圖／翻攝自YouTube／薔栗膠）

郭靜純坦言自從五年前卸下《命運好好玩》的主持棒後，便和家人移民溫哥華。然而，她當年在事業巔峰，急流勇退的決定，不但讓外界感到不解，更有傳聞指她將就此退出演藝圈。對此，她澄清自己從未說過要退出，同時也透露，當年她是在工作量最多的時候，然後賺錢機會很多的時候離開，這個決定不僅讓經紀人非常不理解，就連女星藍心湄也曾問她：「郭靜純妳是頭殼壞掉是不是啊？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭靜純被藍心湄罵頭殼壞掉。（圖／翻攝自YouTube／薔栗膠）

郭靜純也揭露自己當年，之所以會做出移民決定的真正原因。她表示，外界都認為她放棄大好前程太可惜，但對她而言，她是把孩子的利益擺在最前面。郭靜純指出，台灣升學壓力太大，讓身為媽媽的她覺得孩子好可憐，並直言這樣的環境，對孩子而言蠻不健康的，也因此才讓她下定決心，要快點讓他們出去，希望能還給孩子一個快樂的成長過程。

▲郭靜純表示自己沒說過離開演藝圈。（圖／翻攝自YouTube／薔栗膠）

對於外界「退隱」說法，郭靜純正式地做出反駁，「為什麼我沒有說過一句話說『我退出演藝圈』」，就是因為在她的心中，從未真正地放下過這份她熱愛的工作。她坦言，自己其實早已有一份回流時間表，「等到他們都上大學了」，有了自己的生活、能夠獨立的時候，「那我就會考慮說我是不是要回流」，重返台灣，繼續她最喜歡的演藝工作。