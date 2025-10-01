曾子余鏡頭前淚崩「揭家庭傷害」！哭到抽蓄惹心疼　媽媽自責道歉

記者孟育民／台北報導

曾子余在在台視軍旅實境節目《九條好漢在一班》是綜藝擔當，常用笑容掩飾真正的自己，日前在節目中向陶晶瑩傾訴心情，聊到跟媽媽講話總是互相傷害，讓他崩潰暴哭，事後他表示：「哭過後，才真的拿下面具，可以放心的做自己。」他也提到媽媽看了節目後，覺得很對不起他，他反而安慰她「不要往心裡去」，而新婚妻子則是看著節目跟著他一起哭。

▲▼曾子余鏡頭前痛哭 。（圖／翻攝自LINE TV）

曾子余因家庭因素服的是12天的補充兵役，來到成功嶺主要是想挑戰自己，「鐙輝哥鼓勵我去，他覺得男人就是要去當兵，可以學到東西。」他最大收獲身型變精實，「體重沒下降，但體脂肪從25降到20。」結訓後他也養成習慣每周運動3次，雖然專業教練說要把腰內肉瘦掉要花2、3年，但他還是有信心地許願「我的目標是變李小龍，想要出寫真集。」

▲曾子余在成功嶺受訓一個月 。（圖／台視提供）

節目中曾子余因爬桿的挫折，與營站大姐陶晶瑩談心時爆哭，從小在單親家庭長大，媽媽管教甚嚴，反而讓他沒自信，媽媽覺得這是她造成的感到愧疚，讓他很自責沒能成為讓媽媽驕傲的兒子。事後，曾子余看到自己哭的畫面，他說：「製作單位人很好，那集我哭到抽搐，講不出話來。」後來媽媽看了很難過，覺得很對不起，他反而跟媽媽說：「不要往心裡去，這就是發生過的事，我沒有怪你。」講開後，也拉近跟媽媽的距離。

▲曾子余在節目中成長 。（圖／台視提供）



崩潰大哭後，曾子余在節目中更自在了，過去他在節目中總是笑笑的，充滿綜藝梗，但其實他知道那是戴著面具的自己，「嘻嘻哈哈是保護色，有時候自嘲也是為了避免被別人吐槽。」很少在人前大哭的他說：「把脆弱的那塊講出來，反而豁然開朗，可以更放鬆的跟大家相處。」



