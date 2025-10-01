ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

超犀利趴開唱倒數！五月天宣佈「5缺1」
愛打小報告三大星座！
赴花蓮救災批作秀！狄志為斥「酸民閉嘴」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

楊月娥 于朦朧 高泰宇 傅崐萁 許光漢 李彩玟 柳多仁 祈錦鈅

宋江今天退伍啦！　早收戲約將快速回歸

記者張筱涵／綜合報導

韓國演員宋江今天（10月1日）上午，結束一年半的軍旅生活，正式以現役身份滿期退伍。

▲宋江。（圖／翻攝自Instagram／songkang_b）

▲宋江今天退伍。（圖／翻攝自Instagram／songkang_b）

宋江在去年4月以陸軍現役身份入伍，接受基礎軍事訓練後服役。在軍中，他曾出演由國防部製作的「國軍申訴諮詢中心・國防Help Call」宣傳影片，展現挺拔軍人風貌而受到關注。此外，他與BTS成員V（金泰亨）的合照在網路上曝光後，也掀起熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宋江於2017年透過電視劇《她愛上了我的謊》出道，之後出演《擺飯桌的男人》、《當惡魔呼喊你的名字時》逐步累積演技實力。憑藉《喜歡的話請響鈴》晉升為男主角，之後更因《Sweet Home》、《無法抗拒的他》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》、《與惡魔有約》等作品，不僅在韓國大受歡迎，更在海外收穫廣大粉絲。

即便在服役期間，宋江仍透過早已拍攝完成的作品持續與觀眾見面，包括《Sweet Home》第三季，以及特別出演電影《絕地逃生》。據悉，他在退伍前便已收到多部作品邀約，目前正在積極準備復出。正在討論的回歸作品是電視劇《四手聯彈（暫譯，포핸즈）》，以藝術高中為背景，描繪青春之間的友情、愛情、競爭與成長的故事。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

宋江

推薦閱讀

花蓮堰塞湖淹光復！　外國人看救災場面驚嘆「只有台灣這樣」

花蓮堰塞湖淹光復！　外國人看救災場面驚嘆「只有台灣這樣」

17小時前

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

5小時前

阮經天小20歲「大陸千金女友」曝光！藏愛1年…跨越台韓中三地遠距戀

阮經天小20歲「大陸千金女友」曝光！藏愛1年…跨越台韓中三地遠距戀

6小時前

光復加入水槍超人！　杜詩梅淚謝32藝人「LuLu漢典夫妻半夜匯款」

光復加入水槍超人！　杜詩梅淚謝32藝人「LuLu漢典夫妻半夜匯款」

4小時前

女星救災累癱「10多人只搞定一屋8成污泥」　呼籲：不只需要鏟子超人

女星救災累癱「10多人只搞定一屋8成污泥」　呼籲：不只需要鏟子超人

14小時前

獨／剛入圍金鐘男配！　台劇男神包緊緊「搭火車來回花蓮」鏟淤泥

獨／剛入圍金鐘男配！　台劇男神包緊緊「搭火車來回花蓮」鏟淤泥

15小時前

讓傅崐萁鏟泥被讚舒服！「H級周子瑜」被批災區擺拍　凌晨吐心聲

讓傅崐萁鏟泥被讚舒服！「H級周子瑜」被批災區擺拍　凌晨吐心聲

6小時前

北捷婦揮袋逼讓座遭踹　楊月娥看完笑了：不要出來欺負人

北捷婦揮袋逼讓座遭踹　楊月娥看完笑了：不要出來欺負人

14小時前

阮經天千金女友「愛的痕跡」藏不住　台北限動就是他破億豪宅往外看

阮經天千金女友「愛的痕跡」藏不住　台北限動就是他破億豪宅往外看

6小時前

大S兒9歲暴風抽高！身高快到大人肩膀　Mandy汪小菲回台一家互動曝

大S兒9歲暴風抽高！身高快到大人肩膀　Mandy汪小菲回台一家互動曝

4小時前

陸十一國慶「9台藝人表態祝賀」！吳慷仁楊宗緯都發聲　歐陽娜娜還沒發

陸十一國慶「9台藝人表態祝賀」！吳慷仁楊宗緯都發聲　歐陽娜娜還沒發

2小時前

《暴君》李彩玟「公開戀情」無負擔！　笑曝小倆口互動：更有動力

《暴君》李彩玟「公開戀情」無負擔！　笑曝小倆口互動：更有動力

21小時前

熱門影音

許光漢是國際巨星...　親姊使喚幫買SJ演唱會門票XD

許光漢是國際巨星...　親姊使喚幫買SJ演唱會門票XD
公開悼念！于朦朧成禁詞　陸歌手勇喊他名字：你在聽嗎？

公開悼念！于朦朧成禁詞　陸歌手勇喊他名字：你在聽嗎？
林俊傑突襲信義區　力挺許光漢.張艾嘉新片

林俊傑突襲信義區　力挺許光漢.張艾嘉新片
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開

57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開
邵雨薇回應「吳慷仁喝豆汁」　曝生日美照是「男友視角」

邵雨薇回應「吳慷仁喝豆汁」　曝生日美照是「男友視角」
鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！

鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！
向佐爆賭債糾紛！遭傳全家破產　向太直播闢謠…他：請有點底線

向佐爆賭債糾紛！遭傳全家破產　向太直播闢謠…他：請有點底線
周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災

周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災
電影《泥娃娃》造勢，詭異女子現身台中，引起民眾注目

電影《泥娃娃》造勢，詭異女子現身台中，引起民眾注目
林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」

林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」
華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」

華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」
獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

孫生「花蓮救災」遭酸作秀！　公開鏟土影片「腳慘破皮」：是來真的

孫生「花蓮救災」遭酸作秀！　公開鏟土影片「腳慘破皮」：是來真的

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

86歲陳淑芳不漲片酬「我不要退休」　看花蓮新聞哭好幾天...籲大家送愛

86歲陳淑芳不漲片酬「我不要退休」　看花蓮新聞哭好幾天...籲大家送愛

告五人首登四面台：像迴轉壽司XD　當周興哲嘉賓「以後還做朋友嗎？」

告五人首登四面台：像迴轉壽司XD　當周興哲嘉賓「以後還做朋友嗎？」

看更多

許光漢是國際巨星...　親姊使喚幫買SJ演唱會門票XD

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

阿翰人在菲律賓！親歷6.9強震「極大晃動」　曝避難現場畫面

5分鐘前0

才新婚陳漢典！　LULU突驚喜宣布「新身份」嗨炸：圓夢了

7分鐘前0

楊銘威黑化「偷走親弟心血」她被夾中間！　章廣辰戲外一看就偷笑

9分鐘前0

28歲短劇導演猝死案大逆轉！本人就在派出所…警方通報揭造謠者下場

10分鐘前0

曾子余鏡頭前淚崩「揭家庭傷害」！哭到抽蓄惹心疼　媽媽自責道歉

25分鐘前0

47歲男星一個月連收3喜訊！　「代表台灣」亞洲創意角逐大獎

32分鐘前0

展榮展瑞幹大事征服國際！　加碼嗨曝合作「超大咖歌手」

39分鐘前21

快訊／洪詩順產二寶！「臍帶像電話線纏脖」　出生低體溫驚險生產

47分鐘前0

劉宇寧上海開唱「台大咖製作人坐台下」！　網敲碗瘋求：主辦台灣場

1小時前20

2神仙入夢！　樂天歌姬突遇「驚人奇蹟」：陳年舊疾消失了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣
    17小時前5842
  2. 閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊
    5小時前2833
  3. 阮經天小20歲千金女友曝光！　跨越台韓中三地遠距離戀
    6小時前1610
  4. 光復加入水槍超人！杜詩梅淚謝32藝人
    4小時前404
  5. 女星救災「10多人只搞定一屋8成污泥」：不只需要鏟子超人
    14小時前143
  6. 獨／剛入圍金鐘男配！　台劇男神包緊緊「搭火車來回花蓮」鏟淤泥
    15小時前4210
  7. 祈錦鈅挨批災區擺拍　凌晨限動吐心聲
    6小時前3041
  8. 北捷婦揮袋逼讓座遭踹　楊月娥看完笑了
    14小時前245
  9. 阮經天千金女友「愛的痕跡」藏不住　台北限動露餡
    6小時前3
  10. 大S兒9歲暴風抽高！身高快到大人肩膀
    4小時前125
ETtoday星光雲

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合