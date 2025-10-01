宋江今天退伍啦！　早收戲約將快速回歸

記者張筱涵／綜合報導

韓國演員宋江今天（10月1日）上午，結束一年半的軍旅生活，正式以現役身份滿期退伍。

▲宋江今天退伍。（圖／翻攝自Instagram／songkang_b）



宋江在去年4月以陸軍現役身份入伍，接受基礎軍事訓練後服役。在軍中，他曾出演由國防部製作的「國軍申訴諮詢中心・國防Help Call」宣傳影片，展現挺拔軍人風貌而受到關注。此外，他與BTS成員V（金泰亨）的合照在網路上曝光後，也掀起熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宋江於2017年透過電視劇《她愛上了我的謊》出道，之後出演《擺飯桌的男人》、《當惡魔呼喊你的名字時》逐步累積演技實力。憑藉《喜歡的話請響鈴》晉升為男主角，之後更因《Sweet Home》、《無法抗拒的他》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》、《與惡魔有約》等作品，不僅在韓國大受歡迎，更在海外收穫廣大粉絲。

即便在服役期間，宋江仍透過早已拍攝完成的作品持續與觀眾見面，包括《Sweet Home》第三季，以及特別出演電影《絕地逃生》。據悉，他在退伍前便已收到多部作品邀約，目前正在積極準備復出。正在討論的回歸作品是電視劇《四手聯彈（暫譯，포핸즈）》，以藝術高中為背景，描繪青春之間的友情、愛情、競爭與成長的故事。