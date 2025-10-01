展榮展瑞幹大事征服國際！　加碼嗨曝合作「超大咖歌手」

▲ 展榮展瑞推出新歌〈月光族〉MV。（圖／禾森娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

展榮展瑞推出最新單曲〈月光族〉，延續90年代廣嗨曲風，這次更把復古KTV、港片氛圍與廣場舞能量全數搬進畫面，兩人分享小時候常跟著姊姊們一起追星，他們都很喜歡《極速傳說》這部作品，再加上許多港片的影響，所以對粵語的舞曲特別有感覺，所以就很想再以Short音樂的方式挑戰。展榮展瑞說：「這些都是我們的成長養分，所以特別想再挑戰一次！」

▲▼ 展榮展瑞廣嗨港片元素大爆發。（圖／禾森娛樂提供）



〈月光族〉更在國際間引爆熱潮，尤其越南的反應最讓展榮展瑞驚喜，許多在地粉絲自發錄下跳舞影片，從街頭、教室到公司都能看到月光舞的身影，「這證明音樂能繞過語言，直接用能量感染大家！」他們透露目前雖然宣傳已告一段落，但幾乎每週都有粉絲自發上傳影片，讓「月光舞」持續延燒，展榮展瑞更暗示，未來會在IG投放隱藏版短片與彩蛋，要跟全球粉絲玩一場「永遠沒有結束的廣嗨遊戲」，「想知道我們還要搞什麼，就去IG等著看！」。

MV幕後同樣笑料滿滿，再次找來「這群人」的董仔跨刀製片。展瑞感性地說：「我們好像可以這樣繼續拍攝更多東西。」不過董仔其實早在上一次幫他們拍 MV時就霸氣回絕：「不可能！」她強調當時之所以出手，是因為看兄弟倆沒有唱片公司、狀況特別辛苦才來幫忙，「以後請聯絡我經紀人，一切按照行情算。」現場瞬間笑翻，全體工作人員都直呼太真實。展榮直言：「雖然跳到快昏倒，但看到成品的瞬間還是覺得很超值！」

BY2則是展榮展瑞心中的夢幻合作名單，因為同樣是雙胞胎，加上曲風裡都帶有可愛元素，很想一起玩出新火花。展榮自嘲：「雖然年紀比她們大，但我卻是聽她們音樂長大的！」他們也透露，正在籌備人生中第一張專輯，而且其中一首歌曲會有一位很驚喜的歌手合唱，讓粉絲期待值再度拉高。至於接下來的計劃，他們則喊話要挑戰更大的唱跳舞台，但語帶幽默地補上一句：「不能只做夢，還是要先賺錢！」霸氣又搞笑，讓粉絲更期待新專輯與舞台驚喜。

