新垣結衣剪短髮！隔14年同框高橋留美子…大師認證：人品真的很好

記者陳芊秀／綜合報導

日本國民女神新垣結衣2021年與人氣歌手星野源結婚，婚後兼顧著演藝工作與家庭生活。而經典動漫《亂馬1/2》重製動畫大獲好評，並將於10月4日推出第二期，曾在真人日劇《亂馬1/2》扮演天道茜的她，近日與漫畫大師高橋留美子見面對談，更是相隔14年前的再會！而37歲的她頂著全新短髮造型露面，絕美模樣又掀起日網熱烈討論。

▲新垣結衣剪短髮！隔14年與漫畫大師高橋留美子對談。（圖／翻攝自X／Oricon）

日媒《Oricon》請到新垣結衣與高橋留美子進行對談，並且是自2011年拍攝現場見面後的再相聚，兩人在高橋老師的工作室內溫馨對談。新垣結衣透露當時演出真人日劇《亂馬1/2》時，自己23歲，現在已經37歲了，且當時因緊張而「全身僵硬」，對高橋留美子親切微笑、合照留念的回憶至今仍記憶深刻。她表示當年完全沒想到能在片場遇到原作者，更沒料到未來還會再見，臉上掛著粉絲見到偶像般的燦爛笑容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新垣結衣到高橋留美子工作室，像見偶像一樣興奮。（圖／翻攝自X／Oricon）

高橋留美子回憶初次見面的互動時，意外透露新垣結衣私下一面。由於新垣結衣為了詮釋「天道茜」，自願把長髮剪短，令高橋留美子相當驚訝，到拍攝現場時，又正好碰上對方正在吃漢堡排便當，對談時說道：「覺得在人家吃飯的時候打擾很抱歉。她（指新垣結衣）後來把便當放到一旁，陪我一直聊，但直到現在我還是覺得有點過意不去。不過那時就感受到，她的人品很好。」兩人雖然當時沒有交換聯絡方式，但多年後重逢仍感到格外欣喜。

▲高橋留美子回憶14年前初次見新垣結衣：「她人品真的很好」。（圖／翻攝自X／Oricon）

新垣結衣當時大多是長髮造型，為了拍《亂馬1/2》，剪掉25公分長髮，當年也成為熱門話題，而真人劇版由賀來賢人演男亂馬，夏菜飾演女亂馬。回憶演出，新垣結衣坦言詮釋「小茜」困難重重，現在也覺得留有遺憾，同時也因為參與從小就喜歡的漫畫改編作品感到很幸福。而漫畫作品翻拍真人劇集，又加入原創內容，身為作者的高橋留美子態度大方，表示當時也有收看真人劇版，並說：「我覺得電視劇就是電視劇，希望他們能以自己的方式開心地去演，所以能愉快地看完真的很好。」

▲新垣結衣23歲時剪短髮演天道茜。（圖／翻攝自X／Oricon）

面對漫畫大師高橋留美子，37歲的新垣結衣以一頭短髮新造型造訪對方工作室，露耳風格的短髮俏麗，層次分明、髮色輕盈，加上「療癒系」笑顏，對比她23歲時剪短髮演「小茜」，網友驚呼完全看不出差異，眾人狂讚「短髮超可愛」、「新垣結衣的短髮救了我的世界」、「有一種養分，只有從短髮的新垣結衣身上才能獲得」、「又美又帥」。

▲新垣結衣短髮再度引發日網討論。（圖／翻攝自X／Oricon）