名人赴花蓮救災遭批作秀　狄志為痛斥「酸民閉嘴」：大家方式不同

近日有許多名人投入花蓮光復鄉的救災行動，然而，卻也出現不少網友質疑「作秀」。對此，媒體人狄志為30日忍不住發文譴責，直言「酸民可以請你閉嘴嗎」，強調「每個人有不同的方式去付出。」

▲花蓮光復鄉目前仍處於亟需人力協助復原的狀態。（圖／記者湯興漢攝）

狄志為表示，不論是捐錢、協助招募、發文宣傳，或是親自搬沙包、清淤泥，甚至用影響力號召更多人參與，都是一種幫助災民重建家園的善舉，「有人覺得，如果在現場還能美美地擺拍、帥氣地錄影，那就代表不是真心救災。但說真的，我不這麼認為。」

狄志為認為，許多批評的人往往自己沒有到過現場，卻愛用一句「蹭流量」來否定別人的努力，這樣的指責相當不公平，「那些願意花錢、自己掏腰包買工具、舟車勞頓跑到災區協助的人，我真的不相信他們只是拍拍照就走人。說實話，這完全不符合人性。」

▲▼吉雷米、祈錦鈅等名人去救災都被質疑。（圖／翻攝自Facebook／吉雷米-一粒米）

狄志為更指出，救災現場最不缺的就是口水與謾罵，「何必這樣攻擊？」他也擔心這種氛圍，會讓有心想幫助的名人因害怕被貼上「作秀」標籤而不敢參與。狄志為直言，在這場災難中，大家都已經很辛苦了，「有錢出錢、有力出力」，沒有時間的人也能透過捐款、捐物資出一份力，不需要無謂的批評。

狄志為也補充說，目前中央的調度已逐漸上軌道，而每一個單位的努力，都是一場長期的接力賽，「有人願意站出來，就是一份力量；有人願意留下來，就是一份希望。」狄志為強調，與其質疑他人動機，不如專注在自己能做些什麼，「因為這一場復原的路，還需要同島一命，一起走下去。」

▲狄志為直言在災難中，最不需要的就是質疑與攻擊。（圖／翻攝自Facebook／狄志為）

【狄志為全文】

酸民可以請你閉嘴嗎？

最近看到不少藝人、網紅到災區去，不管是拍影片、拍照還是發文，卻被一些酸民質疑「到底是去蹭流量，還是真的去幫助災民？」甚至有人覺得，如果在現場還能美美地擺拍、帥氣地錄影，那就代表不是真心救災。

但說真的，我不這麼認為。

每個人有不同的方式去付出，有人捐錢，只要知道哪裡缺什麼就去協助招募、或者是PO文讓更多人知道消息；有些人去到現場有些人可能是搬沙包、清淤泥；有些人可能透過自己的影響力，把更多人號召進來。難道這樣有什麼不對嗎？

很多批評的人，可能自己沒到現場，卻很愛指責別人的動機。可是請問，你又做了什麼？那些願意花錢、自己掏腰包買工具、舟車勞頓跑到災區協助的人，我真的不相信他們只是拍拍照就走人。說實話，這完全不符合人性。

躲在鍵盤後面的人，最容易丟出一句酸言酸語，但救災現場最不缺的，就是口水和謾罵。何必這樣攻擊？

如此一來，是不是真的讓有心而且能夠號召人到現場去的網紅、名人，怕被人家批評作秀而不敢去呢？

我覺得，這場災難大家都已經很辛苦了，有錢出錢、有力出力，有時間能到現場協助的，真的很感恩；沒有時間的人，也可以透過捐款、捐物資盡一份心力。這就是彼此互相補位，不需要情緒勒索，也不需要無謂的批評。

據我所知，現在中央的統一調度已經比前幾天好很多，物資與人力的分配也逐漸上軌道。以芥菜種會為例，他們每天都會依照現場狀況，針對清淤機具、物資、志工分配進行調整，避免浪費資源，確保前線有人能即時補位。現在還有食廚團隊進駐安置點，為八個部落提供熱食，也送進料理包與烘焙品；同時也在規劃兒少關懷據點與後續家庭復原計畫。這些努力，其實都是一場長期的接力賽。

所以，比起質疑誰的動機，或是攻擊誰的方式，我更希望我們能看見——有人願意站出來，就是一份力量；有人願意留下來，就是一份希望。

在災難面前，批評真的最沒意義。

讓我們都專注在「能做什麼」，而不是「誰做得不夠好」。因為這一場復原的路，還需要同島一命，一起走下去。