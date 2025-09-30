ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
三金得主盧廣仲到彰化演出　最想吃這道小吃

記者葉文正／台北報導

年度設計盛事「2025 台灣設計展－彰化行」進入最後倒數，其中最受矚目的亮點活動「潮派鹿港音樂祭」也於日前公布完整演出陣容。三金得主盧廣仲、在地天團玖壹壹、美秀集團、TRASH等40組人氣與新秀樂團將在兩個週末輪番上陣，用最強勁的音樂動能，為這場盛大的設計饗宴揭開序幕。

▲美秀集團盧廣仲等。（圖／三立提供）

▲盧廣仲期待彰化小吃。（圖／三立提供）

首週末於 10月11、12日 「潮派鹿港」有大型的音樂祭在鹿港體育場及鹿港生態公園雙舞台輪番開唱引爆熱情；第二週末則移師 10月18、19日 至八卦山大佛下有精彩「潮派卦山-城區音樂表演」，用音樂與歷史文化對話。

▲美秀集團盧廣仲等。（圖／三立提供）

▲美秀集團。（圖／三立提供）

這次音樂祭的卡司陣容橫跨多元曲風，滿足所有樂迷的期待。不僅有三金得主盧廣仲、在地天團玖壹壹、金曲樂團美秀集團、TRASH、麋先生，以及聽團仔超愛的怕胖團，都將輪番上陣。更有芒果醬、無妄合作社、宋德鶴、溫蒂漫步、固定客、OBSESS、旅人、紙鳶、薄暮等優秀樂團，以及來自日本愛知縣的流行龐克樂團 SpecialThanks 共同參與。

▲美秀集團盧廣仲等。（圖／三立提供）

▲宋德鶴。（圖／三立提供）

擔任10月12日壓軸演出的三金得主盧廣仲表示很久沒到彰化了非常期待，也透漏到彰化最想吃肉圓，而被問到這次在潮派鹿港音樂祭演出會有什麼特別橋段，盧廣仲則簡單神秘的表示：「會唱新專輯的歌！ＹＡ！」

而身為彰化在地人代表的情緒搖滾樂團宋德鶴則表示歡迎樂迷們來到他的地盤，也預告因為回到家鄉主場，所以他們將會砸重金治裝，讓樂迷們看到最帥最美的宋德鶴，還笑稱如果大家覺得不夠帥氣的話，他願意帶隊帶大家去他最推薦的-－他家巷口的滷肉飯；而及人氣與話題於一身的大勢樂團 美秀集團也表示很期待能在彰化和大家相見，並透漏最期待的行程是想去看看彰化八卦山的大佛！

而為了發掘並扶植台灣音樂新勢力，這次音樂祭也透過全國樂團徵選，讓許多潛力新秀有機會登上舞台，例如：彰東嘻Pia Mia、製燥者、The Salitus、Uncle Motto、手骨樂隊、等阮返來 等，他們將與公館青少年、上山、打倒三明治、梁河懸、羊米人、沈默紳士 等樂團共同演出，展現台灣樂壇的豐沛創作能量。此外，包含蔡題謙、呂允、阿橘、DIZLIKE、無菌室等新銳創作者，也將為音樂祭增添更多元的音樂色彩。

而沒有辦法來參加音樂祭的樂迷朋友也別擔心，潮派鹿港音樂祭10月11日、12日的舞台活動也將由三立新聞網直播室、三立新聞網Facebook以及Vidol Youtube頻道全程雙舞台直播，讓線上的樂迷朋友也可以一起共襄盛舉。另外彰化縣政府也提醒，音樂祭活動期間人潮眾多，建議大家多利用大眾交通工具及設計展接駁車前往，並注意自身安全。

調皮汪拆家死不承認 但「飛機耳」出賣自己XD

