《終極一班》遭侵權！　小紅書瘋傳「一張票340」汪東城立場曝光

2005年播出的《終極一班》在當年掀起熱潮，其獨特的超能力宇宙設定「KO榜」，更是讓觀眾印象深刻。如今，距該劇播出已近20年，主演吳尊、唐禹哲、汪東城、辰亦儒、炎亞綸等人仍活躍於演藝圈，後續推出的《終極一班2》、《終極三國》、《終極惡女》都獲得好評。

▲《終極一班》是許多人心中的經典台劇。

「終極宇宙」是許多觀眾心中的經典，沒想到近日大陸社群軟體「小紅書」出現名為「終極系列only」的帳號，即將以帳號名義在10月25日於廣州舉辦展覽，更會有二創影片徵集、舞台表演招募、攤位招募等後續活動，一張票約為80元人民幣（340元台幣）。

▲《終極一班》遭侵權，官方發聲明。

對此，《終極一班》播出的電視台八大電視也在終極粉專發出聲明，表示「八大電視為《終極一班》系列及衍生作品唯一合法權利人。過去已授權《鬥羅大陸》、《時光雜貨店》並持續合作洽談中。除官方帳號與正式授權對象外，從未允許任何第三方於社群平台使用角色、造型、武器或劇情元素進行商業活動。」

▲《終極一班》遭侵權，官方發聲明。

八大電視強調「小紅書帳號『終極系列only』販售未授權周邊，已屬侵權。」呼籲對方「敬請立即停止，並希望粉絲支持正版！」硬起來打假「本公司保留追究法律責任之權利。」

▲汪東城與電視台站在同一陣線。

不僅如此，八大電視聲明文中也一起標註了主演汪東城，《ETtoday星光雲》進一步詢問原因，電視台透露「經紀公司主動向八大電視詢問小紅書是否有授權」，雙方立場站在同一陣線，一起呼籲粉絲停止侵權的商業活動。