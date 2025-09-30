剛出車禍秒上工！黃瑄掀開旗袍「腫脹膝蓋貼滿繃帶」敬業模樣曝光

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 傳承》將迎來重頭戲「西裝大賽」，尹昭德帶領盧彥澤及王盈凱兩位徒弟參賽，黃瑄、何宜珊、蔡祥及陳玹宇則在場外組成「最強應援團」，還跳起舞為隊伍打氣。本該是充滿緊張氛圍的比賽現場，卻因尹昭德的「放飛演出」笑聲不斷。

▲《寶島西米樂 傳承》劇中展開緊張的西裝大賽。（圖／台視提供）

尹昭德飾演的「梅樹師」角色個性穩重，但拍攝空檔完全放飛自我，不僅跟上流行，小秀一段「炸裂舞」和「三振舞」，還用皮尺表演魔術，過程中還把自己給逗笑，甚至抱著模特人台開玩笑說「我現在需要一個擁抱。」尹昭德這些可愛舉動，其實是為了讓大家在長時間拍攝維持好心情，十足暖心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《寶島西米樂 傳承》劇中展開緊張的西裝大賽。（圖／台視提供）

而黃瑄拍攝這場戲時，剛出完車禍，頂著腫脹的膝蓋敬業投入演出，幸好有劇組細心照顧，她透露那天腳還在水腫的狀態，隨著拍攝來到晚間，腳已經腫到無法穿鞋，笑說「不論到哪個角落，就會神奇地出現博愛座，後來還升級成前面再加一張凳子，讓我可以抬腳消水腫。」黃瑄如今傷勢已大幅恢復，前陣子還和尹昭德、盧彥澤、何宜珊等劇中演員相約登山，戲裡戲外感情都一樣好。

▲黃瑄出車禍後敬業上工。（圖／台視提供）

而在拍攝過程中，為了要呈現比賽的緊湊感，所有動作都加速進行，盧彥澤在使用熨斗時不慎燙到手，讓指尖發紅，他表示因為古早時候的熨斗幾乎是全鐵製，只有手把是木製，因此整座都很燙，不過還好反應快，被燙到當下馬上把手移開，但怕發紅的手指不連戲，還特地請工作人員拿了冰塊來冰敷。

▲《寶島西米樂 傳承》劇中展開緊張的西裝大賽。（圖／台視提供）

盧彥澤笑說「我想說小小燙到，拿幾顆就好，結果拿了一大包來。」還好只是小意外並無大礙。盧彥澤劇中暗自藏招，在比賽當下才使出剛學會的技巧，讓一起比賽的「大師兄」王盈凱打趣笑說「就跟平常班上說沒看書，但都考一百分的同學一樣，心機好重喔！」

▲《寶島西米樂 傳承》劇中展開緊張的西裝大賽。（圖／台視提供）

《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台週一至週五晚間5-7點播出，敬請準時鎖定。