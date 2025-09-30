玉兔懷男寶「鼻翼變超大像成龍」！2年後懷女兒…驚現3反差：有人這樣嗎

記者潘慧中／綜合報導

玉兔（鄭如吟）2022年和導演Howard結婚後，同年底生下兒子姆姆，並在事隔兩年多懷上第二胎。再一個月就要生的她30日有感而發地說，「懷男懷女真的大不同～」，在網路上引起不少共鳴。

▲玉兔有感而發地說，「懷男懷女真的大不同～。」（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



玉兔回憶起懷男寶寶時，狀況特別多，「皮膚超容易過敏長痘痘，鼻翼變超大（Howard都說我很像成龍），水腫也特別嚴重，個性超man。」此外，她當時一看到報導說頭髮會和寶寶搶養分，「二話不說就把留了幾十年的頭髮剪了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲玉兔懷男寶寶時，狀況特別多。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



相比之下，玉兔透露懷這一胎女兒時，身體不常出現狀況，「皮膚穩定，always都亮亮的。」她也笑說，懷女兒讓自己變得很愛美，「出門都想打扮打扮，頭髮完全不想剪，就想要長長的」，展現出截然不同的孕期心境。

▲▼玉兔懷這胎的身體狀況相較穩定。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



面對兩次孕期的巨大差異，玉兔忍不住好奇，想詢問粉絲：「媽媽們在懷孕也有這樣的狀況嗎？」她的分享意外掀起不少共鳴。

▲玉兔再一個月就要生了。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



玉兔IG全文：

懷男懷女真的大不同～

懷姆姆到時候

皮膚超容易過敏長痘痘

鼻翼變超大 （Howard都說我很像成龍）

水腫也特別嚴重

個性超man

一懷孕

看到報導說頭髮會和寶寶搶養份

二話不說就把留了幾十年的頭髮剪了

這一胎是女寶寶

皮膚穩定 always都亮亮的

變得超愛漂亮

出門都想打扮打扮

頭髮完全不想剪

就想要長長的

想問媽媽們

在懷孕也有這樣的狀況嗎？