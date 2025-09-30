白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星…無意間見愛女暖舉

記者陳芊秀／綜合報導

資深女星阮虔芷早年活躍台灣戲劇圈，代表作包括《星星知我心》、《新白娘子傳奇》、《又見阿郎》等，更是演員轉型製作人的成功例子之一，製作過《良人》、《斷掌順娘》、《貞女、烈女、豪放女》等夯劇，現在工作重心在大陸。她時常在社群網路分享家庭生活，昨日（29）深夜曬照，無意間發現考取救護員證照的愛女低調去光復救災，令她感動發文：「女兒妳好棒！」

▲阮虔芷演藝經歷資深，更從演員轉型戲劇製作人，推出《斷掌順娘》等無數夯劇。（圖／翻攝自臉書）

照片中，人群裡有一位白衣正妹雙頰泛紅，綁起丸子頭戴上黑色棒球帽，身穿白色T恤與黑色緊身褲，腳踩雨鞋，站在滿是泥濘的街道上，後背包改為前背，包包貼著一張白紙，上面有紅色十字並寫著「EMT 行動救護協助」。她手持初級緊急救護技術員（EMT-1）的證照，是5月時考取，但沒想到這麼快就用上，限動寫道：「其實這兩天做的事大概一般人都做得到，但『有救護員在』這件事就會讓慌亂的居民們感到安心。」

▲阮虔芷無意間發現，剛考取救護員的女兒低調去光復救災。（圖／翻攝自小紅書）

阮虔芷轉發的限動照中，有一張拍下一群救災義工的背影，限動配文「終有一天我們會回到Fata'an（馬太鞍部落的阿美族名），以旅人的方式」。接著感性寫下：「經過曾經被炙熱砂土覆蓋的街道，看著這片歷經苦難、遇水重生的土地。或許只是散個步，或許只是吃頓飯，聊起這裡的居民這時有多麼堅強樂觀，聊起災情讓我們看見福爾摩沙人的熱情與善良，但在那之前，我們或許還得去個幾次，在政治角力與濕亂下，盡我們一天兩天的體力所能，在陽光、汗水、腐臭間，為這片土地獻上我們的綿薄之力。」

▲阮虔芷轉發限動，得知剛考上救護員的女兒去光復的舉動相當感動。（圖／翻攝自小紅書）

而阮虔芷表示，「無意間在網路上看到這樣的女兒，真棒，她不說，我也不會問，只是會心微笑，心裡說，女兒妳好棒」。見到女兒考取救護員證照立刻派上用場，字裡行間滿是感動。