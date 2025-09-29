ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「洗衣店金孫」張瑞夫救災3天：體力到極限了　阿樂祭1招護腳

記者蔡宜芳／綜合報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，受到洪水湧入，災情相當慘烈。「洗衣店金孫」張瑞夫在第一時間響應志工救災行動，已經深入災區3天，但他也坦言「到極限了」，以7點事項提醒即將加入救災的志工；而同樣投身救災的女星阿樂，也祭出1招護腳方法。

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災區仍然一片泥濘堆積大量汙泥。圖為9/28災區空拍畫面。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災區仍然一片泥濘堆積大量汙泥。（圖／記者湯興漢攝）

張瑞夫29日在社群透露：「連挖3天，有點抱歉體力已經到極限了，也得返北工作，接下來拜託大家了。」他也再三強調：「挖泥土這件事情非常非常不容易，人不嫌多，也請大家量力而為。」希望有更多人能加入救災行列。

張瑞夫也整理出幾點現場觀察心得，提供給後續參與的志工參考。首先，他提醒大家出發前一定要吃飽，「這幾天許多夥伴在劇烈勞動的狀態下，中午是完全吃不下便當的。」建議先補充香蕉或水果。其次，他建議大家攜帶人工淚液或生理食鹽水，「在挖土或鏟土過程裡面很有可能會有泥水噴到眼睛，這個是很好的清潔方式。」另外，他也提到，若要長時間待在災區，可選擇往南邊住宿，避免人潮集中北返。

▲▼「洗衣店金孫」張瑞夫救災3天：體力到極限了。（圖／翻攝自Instagram／reefchang）

▲張瑞夫連續救災3天。（圖／翻攝自Instagram／reefchang）

張瑞夫強調，一個人到現場也不用擔心，「來到這裡你一定可以找到事情做。」他還建議志工穿排汗衫，方便清洗快乾，「接下來要來的人，可以試著帶鋤頭，能夠幫上很多忙。」最後，他也感性表示：「我能做的就是能多幫一點是一點…天災雖然無情，但卻讓我們看到台灣人性的光輝。以身為台灣人為榮！光復加油！」

而同樣前往花蓮救災的阿樂，也在社群分享說，她一步出車站就能感受到災區真的還需要更多人來幫忙，「每一份關心都很重要！但是還是要評估自己的自身狀況，大家都辛苦了。」她也提醒若要到現場幫忙，雨鞋可以挑大一號的，「裡面墊衛生棉會舒服很多！」且最好要帶護目鏡和眼藥水。

▲▼「洗衣店金孫」張瑞夫救災3天：體力到極限了。（圖／翻攝自Facebook／我是阿樂）

▲▼阿樂分享救災心得。（圖／翻攝自Facebook／我是阿樂）

▲▼「洗衣店金孫」張瑞夫救災3天：體力到極限了。（圖／翻攝自Facebook／我是阿樂）

【張瑞夫全文】

連挖三天，有點抱歉體力已經到極限了，也得返北工作，接下來拜託大家了
一定要再三強調，挖泥土這件事情非常非常不容易，人不嫌多，也請大家量力而為。

這三天還有觀察到一些事項也再提供給大家：

1.出發前自己一定要吃飽，因為這幾天許多夥伴在劇烈勞動的狀態下，其實中午是完全吃不下便當的，請保持自己的體力，或者先領取香蕉水果這些都很好，一定要補充。

2.大家可以帶單支單支的人工淚液或生理食鹽水，在挖土或鏟土過程裡面很有可能會有泥水噴到眼睛，這個是很好的清潔方式。

3.許多人都會住在花蓮或北上，如果你要在災區待多天的話，可以往南邊住，這樣子在每天晚上從光復離開的時候才會分散人潮，不會都塞在同一個往北的列車上。

4.如果有買車票的請提早領票，或者是用App下載車票，如果是一般搭車或站票，盡量攜帶悠遊卡，方便進出站（免排隊補票）。

5.一個人來也真的不用擔心，來到這裡你一定可以找到事情做，唯一的缺點就是如果你要住多天，一個人住宿比較不好貼酸痛藥膏。

6.來多天的人，建議穿排汗衫輕裝來，因為好洗，快乾，就不用帶太多衣服。

7.接下來要來的人，可以試著帶鋤頭，能夠幫上很多忙。

我能做的就是能多幫一點是一點，還有透過我這個帳號，希望能夠拋磚引玉，讓更多人一起來幫忙，接下來幾天交給大家了。

我相信來到現場的人一定會感受到，天災雖然無情，但卻讓我們看到台灣人性的光輝。

以身為台灣人為榮！

光復加油！

