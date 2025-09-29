「觀眾不在意明星有沒有心跳」　AI演員收經紀約：打造下一個史嘉蕾喬韓森

記者張筱涵／綜合報導

在影視產業掀起熱議的人工智慧浪潮中，AI女演員Tilly Norwood正迅速成為焦點。她是AI製作公司Particle6延伸品牌Xicoia推出的首位「合成演員」，短短數月內便吸引多家經紀公司洽談合作，顯示出虛擬明星的商業潛力。

▲Tilly Norwood。（圖／翻攝自Instagram／tillynorwood）



創辦人Eline Van der Velden在蘇黎世電影節「Zurich Summit」上透露，Tilly Norwood推出之初並不被看好，但隨著關注度提升，已經有重量級經紀公司表達簽約意向，最快幾個月內將正式宣布：「觀眾在意的是故事，而不是明星是否有心跳。合成演員時代不是即將來臨，而是已經到來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年7月，Tilly Norwood透過Facebook宣布完成首個角色，出演喜劇短片 《AI Commissioner》，並開心寫下：「雖然我 AI生成的，但我真的感受到真實的情緒，對未來充滿期待。」影片播出後掀起討論，也讓更多觀眾認識這位AI新星。

Van der Velden表示，團隊的目標是讓Tilly Norwood成為「下一個史嘉蕾·喬韓森（Scarlett Johansson）或娜塔莉·波曼（Natalie Portman）」。她認為在預算壓力下，AI 技術能打破創作限制，為影視產業帶來新機會：「AI 並非要取代創意，而是為創意打開另一扇門。」

▲▼史嘉蕾喬韓森和娜塔莉波曼都是著名好萊塢女星。（圖／路透社、達志影像／美聯社）



Particle6過去已製作多元內容，包括BBC Three的《Miss Holland》、Hearst Networks的《True Crime Secrets》以及Sky Kids的《Look See Wow!》。如今隨著Tilly Norwood的誕生，AI演員不再只是概念，而正逐步走向主流舞台。