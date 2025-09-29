大牙回歸三立台八！　分開10年重燃愛火「陷三角戀」感情現況曝光

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《百味人生》劇情圍繞著錯綜複雜的家族糾葛與愛恨情仇。演員陳謙文這次飾演的「高志捷」，無論是人生背景還是情感發展都極具張力。在愛情上與大牙及林萱瑜展開三角糾葛，成為劇中最具爭議性的角色之一。

▲大牙回歸台八，在《百味人生》與陳謙文、林萱瑜展開三角戀。（圖／三立提供）

劇中，大牙在陳謙文高中時便已對他心動，這段戀情被家人視為不倫。她為了保護弟弟（韓宜邦飾）選擇背叛，離家遠走十年後再度出現，兩人重燃愛火卻依舊受到江宏恩的阻撓，讓這段愛情波折不斷。

陳謙文受訪時笑說，能同時搭檔兩大美女「真的是太棒了」，自嘲這次戲運特別好，他認為高志捷這個角色與過往很不同「以前常常演好人，這次開始有點激進、個性轉折更多，甚至帶點小反派色彩。我倒是很想再挑戰更壞的角色，因為演反派真的很好玩！」

然而，陳謙文這句話立刻讓大牙笑著吐槽「他早就演過超壞反派啦！2019《天之蕉子》裡，他壞到不行。我演的美娟愛他愛到死，結果他利用我、害我失身，真的很可惡！」陳謙文也打趣回應「我們有革命情感，因為一起拍過激情床戲和泡溫泉！」兩人默契互動讓現場笑聲不斷。

大牙久違重回台八，她直言「還在抓節奏」，不過這次一口氣和兩個男人談戀愛，讓她大呼「真的很爽！」雖然戲裡角色為愛義無反顧，但她澄清現實生活完全不同「我本人不是這種人，但每次都演到這樣的角色。無論是台八還是台灣好戲，我演的女人都是為了愛可以拼命的類型。」

現在恢復單身的大牙也坦言，對愛情態度很隨緣「來則來，不來則去，沒有封死自己。我還特地去求紅線，希望快點有桃花！」至於戲中姊弟戀引發熱議，陳謙文大方表示「年齡不是問題，相處才是最重要的。」大牙則笑著補充，網友太壞，竟然說他們像母子「他其實只小我一歲耶！」

戲外的陳謙文，除了拍戲之外，還全力投入在籌辦自己在台中的演唱會，從場地、燈光音響、樂團邀請到媒體行銷，全都親自操刀。他笑說「這陣子瘦了4公斤，雖然忙得焦頭爛額，但很有成就感。」此外，拍戲過程還要挑戰划獨木舟，他打趣說「真的被操到，曬到整個變黑人！」





《百味人生》不僅在故事設定上充滿張力，演員們戲裡戲外的互動也讓觀眾看見更多火花。隨著劇情推進，陳謙文、大牙與林萱瑜之間的情感糾葛，勢必將成為觀眾最期待的戲劇看點之一。