三本柱留不留？河智媛正面回應「明年也想在樂天」

記者許逸群／台北報導

樂天桃猿年度盛典「辣酷甜趴」熱力連續兩日，日前在桃園棒球場嗨翻全場。這場年度的女孩日盛會，結合賽事、舞台與粉絲專屬活動，成為粉絲們最期待的舞台之一。而這一天，恰逢女孩的「香香專區」登場，首次體驗樂天桃猿獨特文化的河智媛與禹洙漢，也和粉絲滿滿許多有趣互動與笑聲。

▲▼樂天三本柱之一河智媛。（圖／樂天提供）

每年女孩日都設有女孩的專屬區域，今年到樂天的韓籍成員，河智媛和禹洙漢28日也體驗到這個特殊文化。河智媛在受訪時表示：「這是只有在台灣才能體驗到的經歷，因此特別珍貴，我也充分享受其中，感到很幸福。每一位為了看我而購票、給我加油的觀眾，都讓我比平時更有力量。」她也因與禹洙漢距離不遠，被拍到遭對方惡作劇嚇到跌坐在地，自己笑說：「我好像真的很容易被嚇到，大聲的聲音也會怕，不過我卻很能看恐怖片。」

▲河智媛人氣相當高。（圖／樂天提供）

球賽結束後，女孩們孟潔、禹菡＆沈珈妤、宋宋、岱縈、笑笑、小紫＆溫妮、芷軒＆貝佳頤、KAHO依序登上舞台帶來火熱演出，最後壓軸由河智媛以熱舞收官。河智媛透露，這場演出對她別具意義：「最近我迎來了出道7週年，又因為這是我在台灣的第一季，所以意義更為特別。」

隨著今年球季進入尾聲，河智媛表演後也談到整季的心得感想：「第一季過得特別忙亂，也犯了很多錯，但大家總是美好地看待我、給我愛，真的非常感謝。今後我會成為能展現更帥氣、更好樣貌的河智媛！」至於粉絲和外界最關心的未來動向，河智媛感性地給出正面回應：「明年我也想在樂天，繼續和大家一起加油應援。」