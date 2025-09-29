《中文怪物》李大豐化身鏟子超人：一起撐過去！　破千留言湧入

記者張筱涵／綜合報導

來自英國的李大豐近期因參加《中文怪物》更擴展知名度，身為「台灣女婿」的他28日於粉專宣布將與太太一同前往花蓮參與災後清理，貼文曝光後迅速引發熱烈迴響，短短時間便湧入超過千則留言，網友紛紛留言提醒與祝福，直呼「滿滿的感動」。

▲▼李大豐前往災區幫忙。（圖／翻攝自FACEBOOK／大豐大哥大、記者黃彥傑攝）



李大豐在貼文中寫下：「看到新聞裡每個火車站都大排長龍，很濃厚的台灣人情味！真的讓人感動。剛好岳母這兩天休假能幫忙照顧小孩，我和太太今晚就要出發去花蓮幫忙。台灣加油，我們一起撐過去！」隨文附上的照片中，李大豐身穿簡便的休閒服和雨鞋，且自行準備好鏟子，臉上洋溢著即將出發的堅定神情，展現支援災區的決心。

貼文下方湧入大批網友留言，不僅送上滿滿祝福，也給出貼心提醒：「要戴口罩、頭巾、長袖長褲、雨鞋跟厚襪子」、「小心泥巴裡的碎玻璃和尖銳物」、「記得帶換洗衣物與拖鞋」、「多喝水，注意安全」。不少粉絲感性表示：「大豐，謝謝你愛台灣」、「真男人！自己也準備出發去幫忙」、「你和太太是真正的友愛一家人」。除了專業建議，更有網友打氣留言：「太帥惹啦」、「滿滿的感動」等，社群洋溢溫馨氛圍。

▲▼破千則留言湧入。（圖／翻攝自FACEBOOK／大豐大哥大）

