「喜劇教父出殯」臨終前風趣：先走一步了　曹世鎬雨中心碎大哭送別

南韓「喜劇教父」全裕成25日傳出肺氣胸病情惡化，一度傳出病危，但家屬出面闢謠，沒想到當晚9點病逝，享壽76歲。全裕成出道以來，提攜多名後輩，28日出殯當日，半個演藝圈到齊送他最後一程，就連「國民MC」劉在錫、池錫辰全都在場，場面哀戚。

▲全裕成出殯，南韓演藝圈大咖都到齊了。（圖／翻攝自每日放送MBN YouTube）



全裕成28日清晨6點（約台灣時間7點）出殯，據了解，他的靈堂26日起在峨山醫院設靈，演藝圈後輩金俊浩（金俊昊）、金俊浩妻子金智珉、姜鎬童（姜虎東）、朱炳進、南希奭、李俸源、金容萬、金炅植、李壽根、崔承京、許卿煥、申鳳善等人陸續前往致意。

其中，劉在錫與池錫辰並肩而坐，停留長達1小時半以上，安慰遺屬，並與後輩們一同陪伴逝者走完最後一程。喜劇演員協會會長金學來說：「即使戴著氧氣罩，他的神智仍很清醒，在病房時我們還能互相搞笑問候，他風趣笑說『我要先走一步了，我們很快再見面喔』。」他也透露全裕成最後遺願：「我要死了，葬禮幫我以喜劇人的方式舉辦。」

▲曹世鎬雨中大哭送別師父最後一程。（圖／翻攝自mediamongu YouTube）



全裕成雖表示要開心地走，但出殯當日還是令不少人掉下捨不得的眼淚，加上天空宛如在為他的離世哀悼，現場下起大雨，曹世鎬撐著傘在雨中向靈柩車90度鞠躬，畫面令人心碎。