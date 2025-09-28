Energy牛奶機場遭攔！地勤「這人跟你不一樣」他近看糗了：人生第一次

記者潘慧中／綜合報導

Energy成員牛奶儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，他28日一大早就在社群網站透露，剛剛在機場突然被地勤攔住，仔細了解狀況才發現「帶成了孩子的護照」！

▲牛奶稍早在機場突然被地勤攔下來。（圖／翻攝自Instagram／yeh_naiwen）

牛奶今早在機場發生一段「人生第一次」的插曲，他笑說：「今天早上特別早起、準時出門，到了機場還顯得很從容，還跟來送機的朋友們拍照、寒暄。」沒想到就在登機前，地勤人員突然攔下他提醒：「這個護照上的人…跟你不太一樣！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲牛奶人生第一次帶錯護照。（圖／翻攝自Instagram／yeh_naiwen）



牛奶一開始還不敢相信，走過去一看才發現遞出的竟然是孩子的護照，「昨天晚上跟孩子說我要飛新加坡，他說他想要跟我一起去，還是是他幫我偷換的？」這段小插曲讓現場氣氛又驚又笑。

▲牛奶準備飛去新加坡工作。（圖／翻攝自Instagram／yeh_naiwen）



所幸緊急聯繫後，馬上找到人幫忙送來正確的護照，航班也順利改好，牛奶這才鬆一口氣地說：「人生就是不可預期，處處是驚喜，換個角度笑一個吧，壞事也會變好事。」他透露發文當下正在悠閒地喝咖啡，「新加坡的朋友，晚上見！」

Energy牛奶IG全文：

人生第一次帶錯護照

今天早上特別早起、準時出門，到了機場還顯得很從容。

還跟來送機的朋友們拍照、寒暄

結果突然被地勤人員叫住：

「這個護照上的人…跟你不太一樣！」

我還心想：怎麼可能，這不就是我嗎？

走過去一看…哎呀 原來帶成了孩子的護照！

昨天晚上跟孩子說我要飛新加坡，他說他想要跟我一起去，還是是他幫我偷換的

接下來就是一路緊急聯繫

幸好馬上找到人送來機場，航班也改好了

也跟來送機的大家多拍幾張～

人生就是不可預期，處處是驚喜，換個角度笑一個吧，壞事也會變好事。

現在的我正在悠閒喝著咖啡

新加坡的朋友，晚上見

啊 電話來了，我要去拿護照了，晚點見