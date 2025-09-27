家家談花蓮救災慘遭炎上　首露面二度道歉：我會管好自己！

記者蔡琛儀／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，位於下游的光復鄉遭受重創，造成16人死亡、失聯人數6人、受傷人數82人的慘劇，許多藝人紛紛捐錢、捐物資，希望能幫助災民重建家園。不過歌手家家昨天在Threads表示「不用感謝政府」、「那是他們應該做的」，結果遭到炎上，她雖緊急刪文道歉，但後續與網友一來一往的對話仍引發不滿。

▲家家近日遭炎上。（圖／相信音樂提供）

家家今（27日）照常在華山Legacy開唱，演出前還分享圈內好友送的水果花籃，開心摘了顆葡萄吃，更對著鏡頭比YA，心情看來似乎未受太大影響；除了網路流傳有歌迷撕毀票券拒絕入場，今天現場還是不少粉絲前來力挺她的演出，場外也沒有衝突場面，相當平靜，而家家演唱會上的歌曲也讓眾人紛紛跟著大合唱，氣氛平靜。

稍早家家開唱，才唱完第一首歌〈月不落〉就道歉：「不好意思，我知道Threads造成的紛擾，我會管好自己，對不起，也謝謝你們今天來到這個地方。」台上觀眾也紛紛熱烈鼓掌，為家家加油打氣。

▲家家演唱會場外平靜。（圖／記者蔡琛儀攝）

她並感謝所有救災人員：「我要誠心的感謝每一位捲起袖子、拿起鏟子參與花蓮光復救災、辛苦的無名英雄，大家辛苦了、謝謝大家。」