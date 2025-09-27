章廣辰首次擔任評審淚崩！　自爆被「人性的通俗性」打動

記者蕭采薇／台北報導

「感動久久」全國校園短片徵選，今年邁入第16屆，27日舉行頒獎典禮，新生代演員章廣辰首次擔任評審，竟自爆觀看入圍作品看到落淚！他謙虛表示：「我只是各位眾多觀眾中的其中一位，剛好有幸可以和大家交流。」

▲章廣辰首次擔任評審。（圖／公視提供）



本屆徵選作品投稿數是近5年來之冠，總報名件數近400件，相較去年多出66件，顯示台灣新一代創作者的能量不斷增加。公共電視總經理徐秋華表示，本屆入圍作品充滿想像力與活力，創意無限，且因科技發達，創作工具多元，讓同學們得以創作出更多亮眼作品。

聊起感動人心的作品要素，章廣辰認為最重要的是「人性的通俗性」，所有的人際關係，包含家人、愛人朋友夥伴、仇敵等，自然發展出的真實關係都能為之感動。

章廣辰自曝在評審過程中，因為一部動畫作品而感動落淚。他感性表示：「該作品中講述循環的自然週期和人類也是屬於自然的一部分，再漫長的人生，也不及自然的永恆──這是我對這部作品的詩意理解。以通俗題材切入，故事簡單真摯，不流於俗套，易於理解又能觸動人心，引人久久回味。」

這部讓章廣辰感動的作品，正是由銘傳大學數媒系柯博翔、李明訊創作的《循環短暫消逝於風中的》，並奪下今年橫式短影音組銅獎。

▲第16屆感動久久頒獎典禮，（左起）製作人陳慧玲、導演陳大璞、公視總經理徐秋華、華碩執行長魏杏娟、導演林正盛、李走狗、章廣辰。（圖／公視提供）

本屆「感動久久」短片徵選，作品題材多元，展現新世代學生的獨特視角與創意。橫式短影音組金獎由朝陽科技大學《土公仔》奪下，紀錄逐漸消失的撿骨師技藝；銀獎中興大學等校學生共同創作的《未竟之語》，描述理髮師與亡父靈魂完成一段未竟的對話。

直式短影音組金獎則由世新大學《雲霧裡的前行者》奪下，介紹高山協作員不僅是揹工，更是雲霧中的前行者與山林的守護者。評審林正盛導演大讚「真真實實呈現出高山協作員們真實工作下的生命感動」。銀獎世新大學《尋》傳達孤單不是結束，而是找回自己的開始；銅獎龍華科技大學《良麵》紀錄新莊老街涼麵攤的父子情誼。

▲本屆徵選作品投稿數是近5年來之冠，總報名件數近400件，相較去年多出66件。（圖／公視提供）

評審團陣容堅強，包括製作人陳慧玲、導演林正盛、導演陳大璞，以及「夢想動畫」執行長李走狗。陳慧玲製作人鼓勵大家：「也許現在的畫面還有些生澀不完美，但這些經驗的積累，都是能帶著大家走得更遠的養分。」

林正盛導演則提到，這次評審工作猶如見證了國際大導演柯波拉所說，希望有一天能看見拿著簡單V8攝影機就拍出一部美好電影，他呼籲大家勇於創作：「數位影像時代來臨了，以想像感受、反映對事物的感動，以及反思、思考我們的生活的時代來臨了！」

▲第16屆感動久久頒獎，橫式短影音組金獎得主《土公仔》大合照。（圖／公視提供）

陳大璞導演認為每部參賽影片都充滿了獨特的想法、創意和想像力，讓他「眼界大開」。李走狗則發現同學們創作形式不斷改變，他表示：「認真去觀察，細心處理影像的人，總是可以找到令人感動的方式。」