李雅英突清空IG追蹤數　今現身說明原因超展開

記者葉文正／台北報導

由金盤子娛樂主辦，攜手受贈單位社團法人中華民國保護動物協會舉辦的《禾你一起 羽毛同行 不浪了！公益演唱會》，今晚於 Zepp New Taipei 盛大登場，包括李雅英、韋禮安、孫盛希、邱鋒澤、黃偉晉、陳華、禾羽(代言人)，以及啦啦隊女神檸檬、秀秀子、巫苡萱等也到場，吸引滿場1700粉絲觀賞，募得50萬元善款。

▲李雅英呼籲外界關注花蓮與幫助花蓮。（圖／讀者提供）

李雅英笑說，「今天不好意思就沒唱歌了，要聽到我唱歌的話，之前富邦比賽，賽後有唱，並唱得當下很緊張，感覺唱歌很難，但是有去學唱歌，檸檬唱歌有自信，也希望明年繼續留在富邦。」

▲禾羽是活動代言人。（圖／讀者提供）

至於李雅英日前IG突然清空追蹤數，引起不小波瀾，李雅英解釋：「沒有太大意義，追蹤人數大家這麼關注，我只是想要重新整理，為何大家都在問，其實追蹤這些東西公司都沒有規定，所以可能會被公司管一下這個部分。」

▲李雅英(左起)、丹丹、檸檬、禾羽、秀秀子、巫以萱、菊兒、呼籲外界關注花蓮與幫助花蓮。（圖／讀者提供）

之前李雅英曾到花蓮做公益，不過花蓮又遭受到颱風侵襲災情嚴重，她也表示：「之前去過花蓮，大家都很關心，希望可以繼續去花蓮做公益，我希望大家能更了解花蓮這地方，把焦點放在這上面，而不是太過關注我。」

▲巫苡萱入圍後尖叫。（圖／讀者提供）

檸檬則說，這次我不會唱歌，希望不要干擾代言人，「我很生氣雅英，還跑去找歌唱老師教沒有帶我去，我不覺得我唱歌難聽，也沒有想要找老師，唱歌是歡喜。」

▲檸檬。（圖／讀者提供）

而檸檬緋聞男友派翠克入圍金鐘主持人獎，檸檬則表示：「我五個節目都有看，《衝衝衝》從小到大都有看，《不熙娣》也有關注，都有獲獎實力，我的私心是期望《衝衝衝》得獎，也想要派翠克送我香氛，不過我現在都自己領包裹，不然又被拍。」

▲秀秀子。（圖／讀者提供）

巫苡萱以《天才衝衝衝》入圍金鐘，也提到入圍感言：「當時正在工作中，沒想到竟然入圍了，我直接尖叫，因為這是每個主持人想要達到的目標，可以入圍很感動，跟城哥乃哥入圍很幸福，下周碰到他好好跟乃哥講一下，他走起來很帥氣。我也一直在看戰袍，有喜歡的款式，並努力飲控中，想要瘦三公斤，現在48公斤，大家喜歡哪裡我就展現出來，請拭目以待。

巫苡萱也說，嘎琳明天最後登場，粉絲應該會幫她做祝福儀式，「我是主持人沒有跟他們接觸太多，但她應該有練舞，當下有幫她做一些祝福儀式。

禾羽則笑說，跟富邦女孩們每天都在見面，好膩哦，這次表演沒有一起，但同台玩遊戲蠻開心的，準備的歌都是爆發力跟輕柔的，還有台語組曲，衣服也很火辣，之前的歌只有一首可以唱，如果音樂上面雅英比較OK，檸檬如果唱好聽就沒人喜歡她了。

本次演唱會卡司包括李雅英、韋禮安、孫盛希、邱鋒澤、黃偉晉、陳華、U:NUS、芒果醬 Mango Jump、陳洛心 Yuri、DJ Swallow、MC Bell、莊錠欣 ELKIE、小銘 LIL MING、郭家瑋、馮晨軒各自帶來精采表演，將音樂能量與公益信念完美結合。

協會秘書長李朝全表示：「這是協會有史以來首次邀請代言人進行跨界合作。禾羽 Kimi 的價值，不只是代言照上的形象，而是代言後持續落實在行動裡。她把舞台上的能量，真正帶到最需要的浪浪身邊。」

他進一步指出，這次演唱會禾羽不僅以「主秀歌手」的身份帶來震撼演出，從深情詮釋〈尋寶〉，到挑戰台語組曲與火辣舞曲，展現多元的音樂能量，同時也把動保的信念唱進觀眾心裡。對協會而言，這樣的舞台不只是娛樂，更是最強而有力的公益宣傳。