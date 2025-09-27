《96分鐘》票房破1.1億　林柏宏獻唱「超大咖男神突現身」電影院暴動

記者蔡琛儀／台北報導

華語電影首部以高鐵為題材的災難動作片《96分鐘》票房正式宣告突破1.1億，相映音樂今（27日）特別在信義區舉辦電影特映會與影迷歡聚，參與電影歌曲的女團「BOOM！怪物星人」、法蘭、黃霆睿及男主角林柏宏都出席獻唱，林柏宏不僅現身宣傳、更破例開口高歌，讓電影院嗨到暴動。

▲五月天阿信驚喜現身與林柏宏、法蘭合唱。（圖／相映音樂提供）

最令人驚喜的是，擔任電影音樂統籌的五月天阿信竟在電影院無預警現身，還與法蘭、林柏宏對唱〈What Am I Fighting For〉掀起了整場高潮，也再度為電影做足最佳宣傳、成為最大咖的票房催票震撼彈，阿信盛讚：「《96分鐘》締造了2025的票房與口碑的雙奇蹟，希望在亞洲所有的城市，都有機會引進上院線，讓大家一起在戲院感受這一部『破億神作』。」

在電影播映前，怪物星人先打頭陣演唱形象宣傳曲〈敵手〉炒熱氣氛，緊接黃霆睿演繹〈Don’t Tell Me Who I Am〉、再來則是法蘭登場詮釋〈他們依然愛著〉，最後則是法蘭與男主角林柏宏對唱〈What Am I Fighting For〉，林柏宏表示：「第一次有機會在電影院裡面唱歌，是非常特別的經驗，而且很驚喜能跟法蘭和信哥一起合唱，很緊張但也感覺很熱血。」

▲五月天阿信、林柏宏、怪物星人、法蘭、黃霆睿出席《96分鐘》特映會。（圖／相映音樂提供）

魏嘉瑩形容：「能在電影院演出，覺得意義非凡，特別是演出結束後還能直接觀賞電影，實在是雙重享受。」小V郁采真及琳誼、溫妮都直呼解鎖了新演出舞台很興奮；黃霆睿則說看電影時忍不住鼻酸：「在主角最後犧牲的時候，我確實有點鼻酸，那一刻心裡很震撼。因為電影裡那種「必須做出選擇、甚至有人不得不犧牲」的情境，會讓我不斷想，如果是我，我能不能承受那樣的決定？」