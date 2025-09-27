小禎送18歲超正女兒名牌項鍊　母女同框畫面驚艷網友

記者蔡宜芳／綜合報導

女星小禎（胡盈禎）和前夫李進良育有一個女兒Emma，如今Emma轉眼已是亭亭玉立的18歲少女，小禎日前也特地為愛女盛大舉辦生日派對，並送上名牌項鍊，希望女兒像鑽石一樣閃閃發光。

▲小禎的女兒Emma於日前迎來18歲生日。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

小禎26日在社群公開為女兒Emma慶祝18歲生日的影片，她特地包下高級餐酒館，邀來親朋好友替愛女慶生，而胡瓜、李進良也都現身參加。影片中，小禎被問到女兒漂亮又健康的感想，她說：「亭亭玉立的，大家都說姊姊長得像我。」結果Emma聽了立刻起身就要走人，母女互動相當逗趣。

▲▼小禎說有不少人都認為女兒像他。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

小禎表示，自己送了Emma一條名牌項鍊，「第一個18歲也是我媽送我一個Tiffany，我希望這個會變成我們家族的一個傳統，也希望她可以像一顆鑽石一樣閃閃發亮。」

▲小禎送女兒名牌項鍊當成年禮。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

小禎的影片PO出後，Emma的美貌引來許多網友留言稱讚，「長大漂亮要超越媽媽了」、「Emma超像媽媽超漂亮的」、「母女都好漂釀」、「越來越漂亮，遺傳到媽媽的好基因」。