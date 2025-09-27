62歲玉女歌手2億資產慘被親姊姊騙光！　逆轉負債人生... 宣布喜訊

記者蔡琛儀／台北報導

臺北流行音樂中心日前邀請歌手范怡文擔任「週三耳朵俱樂部」導覽嘉賓，帶領樂迷一同回顧民歌時代與她的音樂旅程。她以與張清芳合唱的〈這些日子以來〉聲名大噪，隔年推出個人首張專輯《夜那樣深》，歷經2億元家產被親姊姊騙光的低潮，范怡文至今已走過40年歌壇歲月，她在活動中分享許多珍貴故事。

▲范怡文擔任「週三耳朵俱樂部」導覽嘉賓。（圖／翰森娛樂提供）

活動現場展示了范怡文的黑膠與專輯作品，她細數過往經典，包括與林秋離合作的〈一生情一生還〉、赴南韓拍攝的〈你是我前世的知己〉，以及由羅大佑親自指導的〈惹情捻愛〉。她也特別提到，英文專輯《Suddenly》展現了她磁性嗓音的獨特魅力。談到演藝點滴時，笑說早期打歌時甚至要穿同一件服裝一整個月，讓台下觀眾倍感親切。

除了回顧經典，范怡文近年來持續推出音樂作品，從蕭煌奇為她量身打造的〈把自己寵壞〉，到台語單曲〈芋冰〉，再到甫於上月發行的新歌〈美好時光〉，都展現出她依舊活躍的音樂能量。

▲62歲范怡文狀態極佳。（圖／翰森娛樂提供）

面對歌迷提問如何保持狀態，范怡文笑言秘訣在於「自律」：每天運動至少兩小時，並注重營養均衡，她強調人生必須在親情、友情與事業間找到平衡，「順其必然」地迎接每一天。她也透露，明年將舉辦個人演唱會的好消息。