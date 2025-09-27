光復人淚眼求助「災後尚缺的物資」！竇智孔親送到場：沿路心情沉重

記者潘慧中／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界捐物資、當志工一起協助災區重建。其中格外引起討論的是，定居花蓮的竇智孔一收到來自光復鄉的青年附上淚眼圖案、私訊求助「後續可能會衍生病媒蚊等問題」，他不只立刻捐贈防蚊液，還親自送進災區。

▲收到光復人表明尚缺的物資後，竇智孔立刻親自運送。



畫面中，可以看到竇智孔透露前進災區途中，各處被摧殘的風景、一座座泥土堆讓他不禁心情越發沉重，「有很多人失去了重要的東西。」不幸中的大幸，已經陸續有不少人們到場協助恢復家園。

▲沿途風景讓竇智孔越看越沉重。



更令竇智孔動容的是，沿路看到許多民眾將鏟子扛在肩頭，「原來超人不用披風，每一個為了光復努力的你們，都值得令人尊敬。」

▲竇智孔看到不少鏟子超人。



面對這場災難以及國人後續的付出方式，竇智孔有感而發地說：「每一個愛集合起來，就會是一個非常大的力量，謝謝每個伸出援手的人。」

▲竇智孔將防蚊液送進災區。


