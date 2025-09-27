4Minute沒熬過7年解散爆不合　南智賢揭心結真相：其實我們都善良

記者吳睿慈／綜合報導

南韓曾經紅極一時的女團4Minute過去唱紅多首夯曲，卻在2016年無預警解散，自此傳出她們與泫雅不合，相關謠言瘋傳。解散逾9年時間，南智賢近日接受採訪，否認了該傳聞，正面回應「年紀太小，還以為只有我自己很辛苦，但其實『那個朋友也很辛苦』、『她也承受了很多』」，彼此累積了誤會，但體諒對方都沒說出口。

▲4Minute在最紅之際解散。（圖／翻攝自南智賢 IG）



南智賢自團體解散後，專注往演員領域發展，並成為芭雷舞講師、成立個人工作室，近日接受採訪聊起4Minute，團體連7年都沒熬過，無預警解散，當時有很多人認為是因泫雅想單飛，導致成員不合，但是事實非如此，她否認成員不合，前陣子泫雅結婚時，她雖沒到場，但包了禮金祝賀。

▲南智賢現開了個人工作室。（圖／翻攝自南智賢 IG）



「小時候因為每個成員的性格都不一樣，我以為只有自己在忍耐、承受一切。可是後來才發現，其實我們彼此都在互相承受。」南智賢感承認年輕時只看到自己的辛勞，但後來才明白「這位朋友也一定很辛苦吧」、「她其實也在承受啊」，她感性表示：「我們都太善良了，因為太過體諒彼此才會這樣，以這點來看，我們真的算是非常要好的朋友。」

▲4Minute沒熬過7年解散當年爆不合。（圖／翻攝自南智賢 IG）



南智賢回憶道：「即使彼此有誤會，也因為體諒對方而選擇不說。泫雅也好，其他成員也好，大家想法不一樣，其實把話攤開來說根本不是什麼大事，但等到合約期滿，我們就彼此尊重對方的道路而散開了。」

南智賢線專注於個人事業上，也坦言「目前想集中於結婚（階段）」，坦言想婚，希望另一半是完全不同領域的人，「因為娛樂圈不安定的生活，就算收入沒有太多，我也想要與一位可以給安全感的成熟男生交往看看。」