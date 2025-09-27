ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

周興哲演唱會收益全捐出！
心狠手辣做事不留情面三大星座！
舒淇奪釜山影展最佳導演！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

舒淇 馮德倫 周興哲 蔡淳佳 侯昌明 曾雅蘭 莎白 柳丸

4Minute沒熬過7年解散爆不合　南智賢揭心結真相：其實我們都善良

記者吳睿慈／綜合報導

南韓曾經紅極一時的女團4Minute過去唱紅多首夯曲，卻在2016年無預警解散，自此傳出她們與泫雅不合，相關謠言瘋傳。解散逾9年時間，南智賢近日接受採訪，否認了該傳聞，正面回應「年紀太小，還以為只有我自己很辛苦，但其實『那個朋友也很辛苦』、『她也承受了很多』」，彼此累積了誤會，但體諒對方都沒說出口。

▲▼4Minute沒熬過7年解散爆不合　南智賢揭心結真相：其實我們都善良。（圖／翻攝自南智賢 IG）

▲4Minute在最紅之際解散。（圖／翻攝自南智賢 IG）

南智賢自團體解散後，專注往演員領域發展，並成為芭雷舞講師、成立個人工作室，近日接受採訪聊起4Minute，團體連7年都沒熬過，無預警解散，當時有很多人認為是因泫雅想單飛，導致成員不合，但是事實非如此，她否認成員不合，前陣子泫雅結婚時，她雖沒到場，但包了禮金祝賀。 

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼4Minute沒熬過7年解散爆不合　南智賢揭心結真相：其實我們都善良。（圖／翻攝自南智賢 IG）

▲南智賢現開了個人工作室。（圖／翻攝自南智賢 IG）

「小時候因為每個成員的性格都不一樣，我以為只有自己在忍耐、承受一切。可是後來才發現，其實我們彼此都在互相承受。」南智賢感承認年輕時只看到自己的辛勞，但後來才明白「這位朋友也一定很辛苦吧」、「她其實也在承受啊」，她感性表示：「我們都太善良了，因為太過體諒彼此才會這樣，以這點來看，我們真的算是非常要好的朋友。」

▲▼4Minute沒熬過7年解散爆不合　南智賢揭心結真相：其實我們都善良。（圖／翻攝自南智賢 IG）

▲4Minute沒熬過7年解散當年爆不合。（圖／翻攝自南智賢 IG） 

南智賢回憶道：「即使彼此有誤會，也因為體諒對方而選擇不說。泫雅也好，其他成員也好，大家想法不一樣，其實把話攤開來說根本不是什麼大事，但等到合約期滿，我們就彼此尊重對方的道路而散開了。」

南智賢線專注於個人事業上，也坦言「目前想集中於結婚（階段）」，坦言想婚，希望另一半是完全不同領域的人，「因為娛樂圈不安定的生活，就算收入沒有太多，我也想要與一位可以給安全感的成熟男生交往看看。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

南智賢南智賢4Minute

推薦閱讀

光復「浴室超人」是她們！鍾欣凌豪邁匯錢…杜詩梅秒行動：一起挺過

光復「浴室超人」是她們！鍾欣凌豪邁匯錢…杜詩梅秒行動：一起挺過

5小時前

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」！私下衝賣場…素顏0偽裝全被拍

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」！私下衝賣場…素顏0偽裝全被拍

2小時前

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

15小時前

王心凌捐100萬被質疑「藝人好賺」！他吐殘酷內幕：歌手月賺不到幾千

王心凌捐100萬被質疑「藝人好賺」！他吐殘酷內幕：歌手月賺不到幾千

3小時前

上車舞女團無預警解散！台灣成員才剛奪冠就被摘　首發聲：幸福太突然

上車舞女團無預警解散！台灣成員才剛奪冠就被摘　首發聲：幸福太突然

3小時前

77萬美國人氣YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符參賽條件

77萬美國人氣YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符參賽條件

9/25 20:46

侯昌明一家捐12萬助花蓮　兒女「願吃一個月泡麵」掏2萬零用錢

侯昌明一家捐12萬助花蓮　兒女「願吃一個月泡麵」掏2萬零用錢

15小時前

還記得她嗎？　玉女歌手紅遍全亞洲「突離開台灣多年」47歲絕美近況曝

還記得她嗎？　玉女歌手紅遍全亞洲「突離開台灣多年」47歲絕美近況曝

9/26 08:00

阿翔搭高鐵「巧遇國民球星」！隨身帶球棒…急掏出要簽名：封印起來

阿翔搭高鐵「巧遇國民球星」！隨身帶球棒…急掏出要簽名：封印起來

22小時前

日本正妹Coser驚傳離世！　妹痛心發聲證實噩耗

日本正妹Coser驚傳離世！　妹痛心發聲證實噩耗

17小時前

直擊／周興哲出事了！爆出道11年來首次意外　演出中斷8分鐘急道歉

直擊／周興哲出事了！爆出道11年來首次意外　演出中斷8分鐘急道歉

16小時前

《中文怪物》林曉明自薦晉級挨轟　親上火線發聲：很清楚自己答對

《中文怪物》林曉明自薦晉級挨轟　親上火線發聲：很清楚自己答對

14小時前

熱門影音

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
杜汶澤模仿吳慷仁喝豆汁　讚他舌頭很會舔

杜汶澤模仿吳慷仁喝豆汁　讚他舌頭很會舔
華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」

華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」
伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」
李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD

李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD
盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」

盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」
吳慷仁創小紅書發影片　到北京體驗喝豆汁

吳慷仁創小紅書發影片　到北京體驗喝豆汁
ROSÉ公開〈APT.〉第一版　少了火星人歌詞大不同！

ROSÉ公開〈APT.〉第一版　少了火星人歌詞大不同！
陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels
孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」
昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有

昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有
伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好

伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

周湯豪是大I人「盡量別採訪」　曝感情現況：媽媽毫不關心XD

周湯豪是大I人「盡量別採訪」　曝感情現況：媽媽毫不關心XD

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

許光漢見越南機場人潮「嚇了一跳」　攜手袁澧林宣傳...女粉穿白紗！

許光漢見越南機場人潮「嚇了一跳」　攜手袁澧林宣傳...女粉穿白紗！

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

Lulu、陳漢典夫妻一起入圍金鐘！　合作前任阿達也被提名…對決小S

Lulu、陳漢典夫妻一起入圍金鐘！　合作前任阿達也被提名…對決小S

看更多

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

丁禹兮機場踩水坑「出手救被推倒粉絲」！冷臉阻止動手攝影師　網讚爆

15分鐘前70

快訊／「宣美超帥舞者」車炫承罹患血癌！　崩潰：我不喝酒也戒菸了

36分鐘前42

腳無力查不出病因！韓網紅25歲確診漸凍症抗病6年 　家人證實病逝

43分鐘前20

夢幻聯動！　ROSÉ驚喜自彈周杰倫神曲...他嗨翻：沒想到你會彈

54分鐘前20

范琪斐美國上工「高年級實習生」 挑戰物流員體驗包貨糗卡關

56分鐘前61

光復人淚眼求助「災後尚缺的物資」！竇智孔親送到場：沿路心情沉重

1小時前12

白冰冰、胡瓜破冰同台　國慶「台灣味」主秀與陽帆葉璦菱拚場

1小時前10

4Minute沒熬過7年解散爆不合　南智賢揭心結真相：其實我們都善良

1小時前20

楊乃文開唱險被逼瘋！　粉絲示愛還要求抱抱：你們真的很多問題

1小時前42

小甜甜網購「慘遭詐騙」金額曝！取完貨一開箱氣炸：只有兩包詭異粉

讀者迴響

熱門新聞

  1. 光復「浴室超人」是她們！
    5小時前15029
  2. 很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」
    2小時前4410
  3. 舒淇《女孩》奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫
    15小時前489
  4. 王心凌捐100萬被質疑「藝人好賺」
    3小時前1228
  5. 上車舞女團無預警解散！台灣成員才剛奪冠就被摘
    3小時前203
  6. 77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件
    9/25 20:46264
  7. 侯昌明一家捐12萬助花蓮　兒女「願吃一個月泡麵」掏2萬
    15小時前385
  8. 玉女歌手全亞洲「突離開台灣多年」絕美近況曝
    9/26 08:00127
  9. 阿翔搭高鐵「巧遇國民球星」
    22小時前6
  10. 日本正妹Coser驚傳離世！　妹痛心發聲
    17小時前44
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合