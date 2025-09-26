心疼！周興哲四度攻蛋「鬆口認身體出狀況」　登台前緊急注射

記者蔡琛儀／台北報導

周興哲今（26日）返場台北小巨蛋，一連三天盛大舉辦周興哲「Odyssey旅程」巡迴演唱會台北站，也是他睽違3年四度攻蛋演出，不過他今天一出場，明顯神態就有些疲憊，隨後周興哲大方坦言：「今天我其實喉嚨有點發炎，昨天打針，今天吃藥又打類固醇。」讓歌迷都心疼不已。

▲周興哲今晚在台北小巨蛋開唱。（圖／星空飛騰提供）

周興哲也表示：「謝謝我爸媽帶護士來給我打一針，我跟她們說謝謝你們幫我打這一針，因為今天演唱會第一天很重要，護士說：『必須的，因為我就是看今天，沒有要看我唱對嘴。』幸好今天有聲音，因為早上不是這樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他三場演出吸引近4萬人到場，票房粗估破億。他在開場以軍裝風酷帥開場，裡頭穿著一件黑色蕾絲鏤空裝，在吉他自彈自唱段落後，他更大方褪去外套，讓身材若隱若現，相當性感。

▲周興哲頂著身體不適登台演出。（圖／星空飛騰提供）

此外，周興哲還再次挑戰〈That's all〉、〈說太多〉、〈Nobody but me〉的跳舞橋段，他幽默說：「台北的朋友們，今天是第一天，我需要更多energy from you guys，但大家應該蠻累，剛下班過來，沒關係我們慢慢來，真的謝謝你們今天星期五塞車選擇我。」並敬業的完成演出，甚至還滿場走和全場觀眾打招呼。