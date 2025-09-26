《中文怪物》爆紅電視台為何不做？　主播長文揭殘酷真相

記者王靖淳／綜合報導

法籍YouTuber「酷的夢」近日豪砸500萬元，推出全新大型企劃《中文怪物》，以30萬獎金號召百名外國人，進行一場中文大賽，節目一上線便在網路上掀起話題。為此，主播廖芳潔便在臉書發文，談論《中文怪物》的爆紅現象，同時也揭露為何電視台做不出的殘酷真相。

▲《中文怪物》播出後就掀起不小討論。（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢）

主播廖芳潔指出，電視台之所以不願輕易嘗試創新節目，最主要的原因在於收視族群的僵化。她分析，雖然廣告商最在乎的是25至54歲的族群，但這個族群的收視率卻是持續下滑。如今電視台最主要的收視群體，其實是65歲以上的男性年長者居多，也因此電視台才會得出，「既然原本的『配方』就有效，為什麼要更新？」的結論，寧可花大錢留住主持人，也不願冒險創新。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了收視族群的老化，廖芳潔也點出電視圈另一個問題，那就是對於創新的定義。她回憶自己曾有次在金鐘獎上，看到某家電視台的綜藝節目拿了最佳創新獎，當下真是瞠目結舌。她直言該節目是仿韓國、甚至大陸已做過的模式，卻依舊能獲獎，「後來我理解，可能因為評審們本身德高望重，卻平常不看別的國家年輕綜藝，所以才會覺得這很新。」

最後，廖芳潔表示《中文怪物》的爆紅，對電視台而言是個世紀警鐘，「電視台曾經的強項，包括完整的製作流程、穩定的生產線，如今正在被自媒體一點一滴蠶食。」。她分析，酷的夢這次雖然是花錢上了一堂很貴的課，但他卻也因此學會了，過去只有電視台才懂的製作流程。