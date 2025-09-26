八點檔「霸總專業戶」凍齡回春！翁家明帥炸新造型曝光

記者許逸群／台北報導

八點檔《好運來》再添一枚重磅卡司！演員翁家明驚喜加入，飾演一位氣質非凡的學者「趙明志」，然而，這次他不僅不再需要扮老，劇組甚至要求他「怎麼年輕怎麼辦、怎麼帥怎麼辦」，讓一向以穩重形象示人的他，直呼「不知所措」！

▲▼翁家明出演八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

翁家明過去常扮演西裝筆挺、成熟穩重的「大老闆」或「霸氣總裁」。他笑說，以前劇組總會特別交代他要「扮老一點」。但在《好運來》中，劇組的要求讓他覺得非常新鮮，他打趣地表示，感覺有點奇妙：「好像我本人的樣子都很尷尬，說老不老，說年輕不年輕，應該是這樣吧。」坦言「第一次拍戲碰到這種情形」。

提到劇中角色，翁家明透露，這次飾演的角色人設超驚悚，他是一位心理學哲學教授，名義上是個有學問、懂得窺探別人心理的老師，事實上卻是在「尋找獵物」、伺機騙取錢財。翁家明將這個角色比喻為「地面師」詐騙集團的老大，將演出一個既陰沉卻又對人有禮貌、充滿學者氣質的雙面人，利用學識將他人當成工具來進行詐騙。

他透露，飾演的角色有多重身份，讓他自己也非常的期待，相信觀眾一定也會感到很驚喜。目前在劇中，翁家明與賴芊合、楊皓崴的對手戲較多，而演員洪毛就是他劇中鎖定的首要詐騙對象！