于朦朧超話突關閉！貼文全消失「不可關注」…連粉絲告別文也不留

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星于朦朧11日墜樓身亡事件延燒成國際話題，儘管家屬已發聲明、警方發表強調是「飲酒意外」，並排除他殺嫌疑，各界質疑聲浪從未間斷。而網友發現于朦朧微博超話近日突然關閉，連悼念的貼文也全數消失。

▲于朦朧墜樓離世震驚各界，外界質疑聲浪延燒成國際話題。（圖／翻攝自微博）

于朦朧微博超話是粉絲關注偶像討論的集中地，傳出自22日起突然關閉，文章內容已全部清空，原本還留了十多則粉絲向于朦朧告別的貼文，當時超話已經不可被關注。如今整個超話關閉，貼文一則都都沒有，並出現一串說明文字稱「主持人完成整改後恢復」。

▲于朦朧超話突關閉。（圖／翻攝自微博）

英國媒體《BBC》於美西時間9月23日以頭版頭條報導于朦朧案，並以「官方通報後，民眾為何仍質疑」為題，深入分析案件疑點及社會反應。報導指出，藝人墜亡事件出現3大趨勢，包括撤下熱搜、限流關鍵字，第二是針對于朦朧相關影視作品進行系統性抹除，其姓名已難以在演職員名單中找到；第三是涉案傳聞方開始反擊，以聲明和律師函回應網民質疑，更提出3質疑：是否是自殺？是否有娛樂圈潛規則存在？是否有特權階級介入？整起事件的議論熱度在海內外仍然相當高。



