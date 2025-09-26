ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Coldplay演唱會偷情結局神展開
提分手後最容易後悔的星座Top 3
邱偲琹腎發炎再發聲報平安！
《中文怪物》隊長安娜選自己晉級！隊友傻了…她認：冒著被炎上決定

記者陳芊秀／綜合報導

法籍YouTuber「酷的夢」近日豪砸500萬元，推出全新大型企劃《中文怪物》，以30萬獎金號召百位外國人，進行一場中文大賽，第一集觀看次數破351萬，第二集僅上線一天立即突破149萬。而來自波蘭的安娜擔任小隊隊長，晉級時選自己的舉動引發討論，本人也拍影片回應。

▲▼《中文怪物》隊長安娜晉級選自己，事後拍片回應。（圖／翻攝自YouTube）

▲《中文怪物》隊長安娜晉級選自己，引發網友討論。（圖／翻攝自YouTube）

安娜是在台灣居住18年的波蘭媽媽，過去考取台灣師範大學國際華語與文化學系（現稱：華語教學系），該學系僅招收國際學生。她參加《中文怪物》展現中文能力，並因此當上隊長，搶答答對後，在決定何人晉級時，她選擇自己晉級，此舉讓隊友金炳秀坦言有點疑問：「為什麼她是隊長，沒有照顧我們，而且她是中文最好的。」而她表示因為認識的朋友太多，無法做選擇，也怕朋友覺得不開心，認為自己上去的話，朋友應該都能夠接受。

▲▼《中文怪物》隊長安娜晉級選自己，事後拍片回應。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼《中文怪物》隊長安娜晉級選自己，事後拍片回應。（圖／翻攝自YouTube）

▲安娜選自己晉級，同屬安娜隊的金炳秀坦言「有點疑問」。（圖／翻攝自YouTube）

除此之外，安娜也在社群網站拍影片回應，坦言自己做了非常爭議的決定，「我知道我是冒著被炎上的風險，所以我非常非常感謝那些所有瞭解我會做這樣決定的人，謝謝那些願意站出來幫我講話的朋友，讓我平安地度過今天，謝謝」。

▲▼《中文怪物》隊長安娜晉級選自己，事後拍片回應。（圖／翻攝自YouTube）

▲安娜拍影片回應選自己，「冒著被炎上的風險做的決定」。（圖／翻攝自YouTube）

網友對安娜的決定表示理解，並輪番留言支持「我是看超級名模生死鬥長大的，放心，妳這個完全不構成drama喔」、「你又不是自願當隊長的，而且也沒有義務幫其他人晉級」、「如果我過第一關，我一定會選你隊長！我也會支持妳答對你先上去！是應該的！！！！！不要不好意思或對不起！比賽就比賽」、「選自己本來不就沒有任何問題，不管保住隊友，或是晉級自己，都沒有對錯，何況比賽就是殘忍的，有人志在參加，有人非常認真，不管如何都好，而且節目本來就需要這樣的話題多樣性，安娜很棒」、「如果看見隊長為了保送隊員晉級反而被淘汰出局我才吐血」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

中文怪物

【對不起，救不了妳】母鬆手讓兒逃命！他泣訴「我先走了」

剛剛
剛剛
3分鐘前0

趙露思新劇《許我耀眼》無預警開播！　陸網見「播放列表」狂喜

31分鐘前2

《中文怪物》隊長安娜選自己晉級！隊友傻了…她認：冒著被炎上決定

38分鐘前54

搭高鐵「前面男生手機畫面好眼熟」！雷瑟琳：那不是我演的電影嗎

1小時前0

《BOYS II PLANET》最終8人出爐！　李碩薰聽團名笑到眼睛上吊全被拍

2小時前0

蕾哈娜升格三寶媽！　親曬粉紅嬰兒照…超Q名性別出生日全公開

2小時前1028

大陸「抵制失德藝人」下重手！廣電總局點名「3類踩紅線藝人」禁用

3小時前57

還記得她嗎？　玉女歌手紅遍全亞洲「突離開台灣多年」47歲絕美近況曝

3小時前1

THE BOYZ官方「要求更改手燈設計」將提告　QWER公司回應了！

3小時前53

比蔡依林還早！國民姐夫AKIRA晚上8點睡　寵妻閃爆：我的分數只有她能打

4小時前40

鮮肉男星認了單身！　「不排斥姐弟戀」求教辛曉琪...她大方全說了

