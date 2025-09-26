《中文怪物》隊長安娜選自己晉級！隊友傻了…她認：冒著被炎上決定

記者陳芊秀／綜合報導

法籍YouTuber「酷的夢」近日豪砸500萬元，推出全新大型企劃《中文怪物》，以30萬獎金號召百位外國人，進行一場中文大賽，第一集觀看次數破351萬，第二集僅上線一天立即突破149萬。而來自波蘭的安娜擔任小隊隊長，晉級時選自己的舉動引發討論，本人也拍影片回應。

▲《中文怪物》隊長安娜晉級選自己，引發網友討論。（圖／翻攝自YouTube）

安娜是在台灣居住18年的波蘭媽媽，過去考取台灣師範大學國際華語與文化學系（現稱：華語教學系），該學系僅招收國際學生。她參加《中文怪物》展現中文能力，並因此當上隊長，搶答答對後，在決定何人晉級時，她選擇自己晉級，此舉讓隊友金炳秀坦言有點疑問：「為什麼她是隊長，沒有照顧我們，而且她是中文最好的。」而她表示因為認識的朋友太多，無法做選擇，也怕朋友覺得不開心，認為自己上去的話，朋友應該都能夠接受。

▲安娜選自己晉級，同屬安娜隊的金炳秀坦言「有點疑問」。（圖／翻攝自YouTube）

除此之外，安娜也在社群網站拍影片回應，坦言自己做了非常爭議的決定，「我知道我是冒著被炎上的風險，所以我非常非常感謝那些所有瞭解我會做這樣決定的人，謝謝那些願意站出來幫我講話的朋友，讓我平安地度過今天，謝謝」。

▲安娜拍影片回應選自己，「冒著被炎上的風險做的決定」。（圖／翻攝自YouTube）

網友對安娜的決定表示理解，並輪番留言支持「我是看超級名模生死鬥長大的，放心，妳這個完全不構成drama喔」、「你又不是自願當隊長的，而且也沒有義務幫其他人晉級」、「如果我過第一關，我一定會選你隊長！我也會支持妳答對你先上去！是應該的！！！！！不要不好意思或對不起！比賽就比賽」、「選自己本來不就沒有任何問題，不管保住隊友，或是晉級自己，都沒有對錯，何況比賽就是殘忍的，有人志在參加，有人非常認真，不管如何都好，而且節目本來就需要這樣的話題多樣性，安娜很棒」、「如果看見隊長為了保送隊員晉級反而被淘汰出局我才吐血」。