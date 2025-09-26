《BOYS II PLANET》最終8人出爐！　李碩薰聽團名笑到眼睛上吊全被拍

記者張筱涵／綜合報導

由Mnet主辦的選秀節目《BOYS II PLANET》於25日進行決賽直播，最終8位練習生確定以 「ALPHA DRIVE ONE」（簡稱 ALD1）出道。該團名寓意為「懷抱著一定要成為最頂尖的目標、熱情與推進力的一體團隊」，計畫於2026年正式出道。

▲《BOYS II PLANET》最終8人出爐。（圖／翻攝自韓網）



經由全球票選結果，最後脫穎而出的8名成員依序為李相沅（7,293,777票）、周安信（5,950,137票）、賀鑫隆（5,731,887票）、金虔佑（4,854,331票）、張家豪（4,238,175票）、李理悟（4,147,134票）、鄭相炫（3,862,466票）、金俊抒（3,856,677票）。

李相沅一路保持全季冠軍，最終以壓倒性票數登頂。他激動表示：「能與支持我的粉絲一一對視，這段旅程是我人生中最美好的時光，如果要我說出生命中唯一能自豪的事，那就是我是父母的兒子。」其他成員們也紛紛向粉絲與家人致謝。

▲李碩薰聽團名的反應。（圖／翻攝自韓網）



當宣布團名為ALPHA DRIVE ONE時，台下練習生們的反應成為焦點。其中，李碩薰聽到團名瞬間張大嘴巴、滿臉驚訝大笑的模樣被鏡頭捕捉下來，照片隨即在網路瘋傳，引發粉絲熱烈討論，網友留言幾乎一面倒都是「ㅋㅋㅋㅋ（大笑）」的狂刷，氣氛火熱，許多人紛紛表示「怎麼可能忍得住」、「這反應我懂，我也會笑爆」、「老實說不笑反而更奇怪吧」、「沒笑的人才該被質疑」、「碩薰每一季都這樣」、「這畫面太熟悉太親切了」、「他還算有禮貌，至少躲到鏡頭邊笑」、「比團名更搶眼的就是這反應」。