77萬美國人氣YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符參賽條件

記者蔡宜芳／綜合報導

美國YouTuber莎白來台灣已經有十五年的時間，頻道擁有77.9萬人訂閱，她同時也是台灣媳婦，和丈夫育有兩個孩子。近來由法國YouTuber酷所打造的節目《中文怪物》引發熱烈討論，也有許多網友好奇莎白作為具有代表性的在台外國人，為何沒有出戰。對此，莎白於25日做出回應。

▲莎白在台灣已經居住十五年，和台灣老公育有兩個孩子。（圖／翻攝自Instagram／elizabenny）

莎白坦言：「本來不打算回覆，但真的太多人問，連走在路上也會被問。」她解釋說，其實原因非常單純，因為節目規定如果在18歲之前，有來台灣超過6個月，就不可以參加，而她早在13歲就已經來台灣居住，所以不符合參賽條件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲莎白表示自己不符《中文怪物》的參賽條件。（圖／翻攝自Instagram／elizabenny）

莎白也分享了自己學習中文的心路歷程，表示其實早在YouTube的前五支影片就有記錄過，「老實說拍得很爛，因為當初沒有任何設備，收音超差、問題一大堆」。她透露，13歲時隨著傳教的父親來到台灣，本以為只會待五年，沒有特別去學中文，加上正值叛逆期，也缺少台灣朋友，學習動力自然不足。直到18歲時，原以為要回美國，卻因父親捨不得離開台灣，她和妹妹才被安排到中原大學學中文。

莎白笑說，自己18歲前能講的中文其實只有「你好」、「多少錢」這種簡單的詞彙，還非常不敢開口。幸運的是，她在第一個學期遇到一位啟發她的中文老師，「從此就開始越來越喜歡台灣！」學習過程不僅讓她逐漸愛上中文，也讓她在兩年內認識了許多朋友，更遇見了現在的老公，「這一切改變了我想回國的念頭，現在也回不去了！在這扎根了，嗯差不多丟系安餒。」