台劇《我們六個》改編真實事件討論度不斷　悲劇之後奮力拼湊家的模樣

文／人物誌

由大愛劇場播出的台劇《我們六個》是改編自真實社會案件的影集。最近在社群上的討論度不斷，破碎而又充滿愛的情節，不只讓人淚流不止，本劇跳脫以往電視臺形象的呈現方式，也讓台劇再次吸引觀眾目光。

《我們六個》聚焦於一對破碎家庭中六名孩童面對生活與情感困境的成長歷程，這部戲不僅令人落淚，更觸動人心深處。導演王傳宗與實力派演員天心、馬志翔領銜演出，加上真實家庭成員的參與與紀錄式敘事，使劇集兼具歷史尊重與情感真摯。

深處絕境，仍不放棄希望

劇情改編自真實事件「李月桂案」。原本幸福的六兄妹，在母親郭富美遭小三用熱水燙傷致死後，頓失依靠。20年後，父親林達生仍遭同一人毆打致死。這樣的悲劇，讓六個兄妹的生活從美好走向破碎，甚至反覆重擊，可是他們依然在黑暗中奮力成長。

這樣的故事，在我們聽來是駭人的社會事件，但卻是他們的真實人生。這一切都很不容易。媽媽離開後，他們進入了育幼院，在大姊的帶領下，兄妹們彼此扶持，即使身處絕境，仍不放棄希望與未來，除了活下去，也努力的完成夢想。

在破碎中，重新尋找連結並學著共存

在破碎中找到新的連結方式，觀影完留在心中最深的感受，大概就是這個。

當家庭遭受重創，我們總是渴望復原或是修復關係，總期盼著有一天能回到過去，但這部戲打破了這種浪漫的想像。六名孩子在痛失雙親後，無法回到過去，也無法靠單一個人撐起整個家庭。他們選擇的不是逃避，而是各自踏上不同的道路，靠自己與彼此，重新定義「家」的樣貌。

而劇中對社會支持系統的呈現也令人印象深刻。同時，也提醒著觀眾，一個家庭若沒有外界的理解與協助，很難靠自身走出陰影。從教會志工、學校老師、社工，到育幼院的陪伴者，每一個角色其實都在為這六兄妹注入一點點向前的動力。這不是救世主式的拯救，而是微光累積成星海的過程。

「人生的困難從來不是平順地克服，而是反覆地失落與站起。」《我們六個》給觀眾的不只是眼淚，而是一種新的觀看創傷的方式。治癒並非遺忘，而是與過去共存。家庭也不是一個形式，而是一段不離不棄的情感連結。

