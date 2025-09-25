黃正音挪用自家公司1億「判刑結果出爐」　庭上忍不住落淚：很抱歉

記者張筱涵／綜合報導

南韓女星黃正音因涉嫌挪用自家公司資金韓幣42億元（約新台幣1.05億元）遭起訴，25日於濟州地方法院一審宣判獲判有期徒刑2年、緩刑4年。

▲黃正音。（圖／翻攝自Instagram／jungeum84）



法院指出，黃正音挪用金額龐大，部分用於投機性投資及購買高價私人用品，罪責並不輕，但考量受害公司為她全資持有的個人公司，即便出現損失也僅限於她本人，加上她已全額返還款項，且屬初犯，因此判處緩刑。

宣判當天，黃正音在法庭內落淚，離開時向媒體鞠躬致歉，表示：「很抱歉讓大家擔心，我甚至一輩子沒去過警察局，聽到結果時忍不住哭了。」她的律師則回應：「尊重法院的決定。」

據悉，黃正音於2022年間，從她全資持有的訓民正音娛樂挪用公司資金，其中韓幣42億元（約新台幣1.05億元）投入虛擬貨幣，其餘則用於繳納財產稅、地方稅與信用卡費用。黃正音在審理過程中承認所有指控，並已於今年5月30日及6月5日分兩次全數歸還款項。

黃正音過去憑藉《她很漂亮》、《秘密花園》等戲劇累積高人氣，這次因涉挪用公司資金而走上法庭，消息曝光後也在演藝圈與粉絲之間引起震撼。