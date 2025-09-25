蔡依林新專「發行前2天」宣布再延1個月！　歌迷不滿湧入：太誇張

記者張筱涵／綜合報導

天后蔡依林新專輯《Pleasure》實體版專輯發行延期，原訂9月26日推出的「七罪花園版」，華納音樂台灣於24日突發公告，表示因製作工序繁複、最終包裝須依賴人工完成，導致時程延宕，將延後至10月30日發行。

▲蔡依林《Pleasure》實體版的「七罪花園版」再延後1個月發行。（圖／翻攝自FACEBOOK／Warner Music Taiwan 華納音樂）

華納音樂在聲明中解釋，為確保專輯品質與最佳呈現，團隊正全力趕工，專輯到貨後將會依序儘速出貨，並向粉絲致歉，感謝大家支持與耐心等待。

然而，此消息卻引發粉絲不滿。許多歌迷抱怨「發行前兩天才通知延期，太誇張」、「不可能到最後一刻才發現趕不及吧」、「我都訂了機票準備拿專輯，真的很傻眼」。還有網友指出，同時訂的連第一版都尚未收到，現在又得再等一個月，直呼「熱情都消滅了」。

部分粉絲則認為專輯包裝雖然精緻，但不必搞得太複雜，簡單也能很美，「愉悅重生版已經很精美了」，呼籲公司應回歸音樂本質。也有人無奈表示，本來是要當作生日禮物，如今只能再等，感嘆自己「滿滿的韭菜味」。